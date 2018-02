Rijweg Noorderlaan klaar eind maart 06 februari 2018

De heraanleg van de Noorderlaan, die nu twee jaar onderweg is, zal eind maart voor het grootste stuk afgewerkt zijn. "Dan leveren we de rijweg op", zegt Cheryl Horemans, woordvoerster van de Noorderlijn. Dat is iets later dan gepland.





Voor veel automobilisten wordt de situatie op de Noorderlaan stilaan overzichtelijker. Ook de bedrijven aan de havenkant van de belangrijke invalsweg en de bewoners van de Luchtbal zullen daar niet rouwig om zijn. Momenteel werkt de aannemer stevig door aan de aanleg van vijf voorsorteerstroken op het kruispunt van de Noorderlaan met de Groenendaallaan. Daardoor ondervindt het verkeer vanuit het noorden richting stadscentrum nog hinder ter hoogte van Kinepolis.





Alle werken aan de rijweg, tussen het Kinepoliscomplex en de Ekersesteenweg, moeten eind maart klaar zijn. "We moeten daarna aan de bedrijvenzijde nog wel een stuk riolering leggen. Het fietspad verhuist tijdelijk naar de kant van de Luchtbal", zegt Cheryl Horemans.





Woensdag 7 februari start trouwens de aanplanting van 250 nieuwe bomen op de Noorderlaan. Daarmee is de aannemer bezig tot eind maart. Een tweede fase - met 210 bomen - is pas voor het najaar. De 460 elzen, esdoorns, eiken en lindebomen worden verspreid over vier rijen. Voor de werken zijn 440 bomen gerooid. (PHT)