Rijschool sjoemelt met 300 rijbewijzen AANKLAGER EIST MAXIMUMSTRAF TEGEN BEDIENDE PATRICK LEFELON

24 mei 2018

02u53 0 Antwerpen Een gewezen bediende van Rijschool Rijbewijs in Borgerhout kijkt aan tegen een strafeis van 5 jaar. Deze maximumstraf is volgens de openbare aanklager gepast omdat Rachida N. 300 valse bekwaamheidsattesten afleverde aan kandidaat-chauffeurs. Eén van hen stierf later bij een ongeval.

Rachida N. werkte van 2013 tot 2015 twee periodes bij Rijschool Rijbewijs op de Turnhoutsebaan. Ze was verantwoordelijk voor de administratie. Volgens de openbare aanklager had zij op eigen initiatief een systeem van valse bekwaamheidsattesten uitgedokterd. Zo'n attest waarmee je een voorlopig rijbewijs kan afhalen op het stadhuis, krijg je normaal pas na twintig uur rijles.





Tot 900 euro

De aanklager: "De verdachte maakte met sommige nieuwe klanten een proefrit en besliste dan of zij bekwaam waren om zelfstandig te rijden. Nochtans had zij zelf geen rijbewijs. Aan anderen vroeg ze gewoon of ze al konden rijden. Ze reikte ook attesten uit aan mensen die ze nooit gezien had."





Kandidaat-chauffeurs telden tussen de 250 en 900 euro cash neer voor een vals attest. Wie zich vragen stelde bij haar werkwijze, werd door de beklaagde gerustgesteld dat alles in orde was. "Talloze mensen die daarvoor niet bekwaam waren, konden zich door haar toedoen toch in het verkeer begeven, alleen maar om haar bankrekening te spijzen", zei de procureur. Een van hen overleed eind 2015, nadat hij de controle over het stuur was verloren en in een gracht was beland.





Uit het onderzoek bleek dat er tussen 2014 en 2015 meer dan 300 valse attesten werden uitgereikt. In Antwerpen werden 160 voorlopige rijbewijzen afgeleverd. Drieëntachtig kandidaat-bestuurders, die intussen ook al voor de rechtbank zijn verschenen, herkenden Rachida N. op foto als diegene die het attest had afgeleverd. Zij hadden haar in totaal 61.782 euro betaald, een bedrag dat de procureur verbeurdverklaard wil zien.





De overige 77 kandidaat-bestuurders herkenden haar niet en voor die attesten werd ze buiten vervolging gesteld. Ook voor de attesten waarmee in andere gemeenten een voorlopig rijbewijs werd aangevraagd, wordt ze niet vervolgd.





"Waar is de directeur?"

Advocaat Tim Smet die Rachida N. verdedigde, vroeg zich af waar de andere verdachten waren gebleven. Eerst en vooral was er de bedenkelijke rol van de directeur van de rijschool. Hij vervalste de administratie zodat hij rijlessen in het zwart kon afrekenen. Bediende Rachida N. werd altijd in het zwart betaald.





De verdediging vond de foto-herkenning van Rachida N. door de 83 gedupeerde klanten onbetrouwbaar. De klanten kregen alleen de foto van Rachida en de directeur voorgelegd. De foto van de vrouw van de directeur die soms achter de balie stond, werd nooit getoond. "Als die foto-herkenning uit het dossier wordt geweerd, blijft er geen enkel bewijs over", aldus advocaat Tim Smet.





Het Vlaams Gewest stelde zich burgerlijke partij en eist 2.500 euro schadevergoeding. Verkeersminister Ben Weyts trok de erkenning van de rijschool in. Het vonnis volgt op 20 juni.