Rijhuis verbergt meer dan 1.000 cannabisplantjes 15 mei 2018

In een zijstraat van de Brouwersvliet is afgelopen weekend een cannabisplantage aangetroffen. Een rijhuis was van onder tot boven ingericht voor de teelt van cannabis. In totaal zou het om een plantage van meer dan 1.000 planten gaan.





Arrestaties?

Het onderzoek wordt gevoerd door de drugsbrigade van de lokale politie. Het Antwerpse parket wil in het belang van het onderzoek geen verdere informatie geven. Of er arrestaties zijn verricht, is dus maar de vraag.





