Rijden onze beste crossers op BK 2020 in Antwerpen op ponton op de Schelde? philippe truyts

19 januari 2019

12u24 0 Antwerpen Zien we volgend jaar op het BK Veldrijden op de Antwerpse Linkeroever toppers als Wout Van Aert en Toon Aerts ‘op’ de Schelde fietsen? Het zou kunnen, want een van de kandidaat-organisatoren wil de race voor een stukje via een ponton van 45 meter op de rivier laten lopen.

Het is de tweede keer dat Antwerpen een Belgisch kampioenschap mag organiseren. Net als in 2011 is gekozen voor het bekende parcours van de Scheldecross. De stad Antwerpen en de Wielerbond bekijken de kandidaturen. “Binnen enkele weken nemen we een beslissing”, zegt schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA).

Het spectaculairste voorstel komt van de organisator van het voorbije BK Veldrijden in Kruibeke. HIj nam sportbureau SportIDee onder de arm. De ponton zou worden verbonden met de aanlegsteiger aan het Sint-Annastrand. Een deel van de ponton hangt zelfs in de lucht. Naast de constructie zou een cruiseschip voor 1.500 genodigden aanmeren. Aangezien de ponton meedeint met het getij, zal de aanloophelling afhankelijk van het tijdstip van de dag steiler of vlakker zijn.

In 2011 zakten bijna 20.000 fans af naar het BK Veldrijden op ‘Sint-Anneke’. De stad hoopt uiteraard op nog een pak meer toeschouwers op 11 en 12 januari 2020. De organisatie heeft voor Antwerpen een prijskaartje van 200.000 euro.