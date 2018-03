Revue van Dita Von Teese komt dit jaar naar Stadsschouwburg 06 maart 2018

De burlesque artieste Dita Von Teese, doet met haar nieuwe zaalshow 'The Art of the Teese' op 18 oktober ook de Antwerpse Stadsschouwburg aan.





Von Teese, geboren als Heather Sweet in de Amerikaanse mid-west, is van kleins af gefascineerd door cinema, pin-ups en vintage lingerie. Ze stript al sinds 1992 en is zo'n beetje de grootste naam in het burlesque genre. Haar shows staan bol van het spektakel en haar kostuums zijn steeds heel erg glamoureus met veel pluimen en Swarovski-kristallen. Ze runt ook zelf haar eigen lingerielijn.





'The art of the Teese' is haar eerste volledige revue waarmee ze ook Europa aandoet. "Vanwege de omvang van onze producties leek dit tot nu toe onmogelijk. Ik ben dan ook erg enthousiast dat ik voor de allereerste keer naar Europa kom met alle kenmerkende rekwisieten en sets waar ik bekend om sta, samen met een all-star cast van het beste van Burlesque van over de hele wereld. Met deze revue wil ik de veelzijdigheid en glamour van neo-burlesque tonen", klinkt het.





De ex-vrouw van shockrocker Marilyn Manson bracht in februari ook een muzikaal album uit met Sébastien Tellier, vol knipogen naar Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Of ze ook zal zingen tijdens The Art of Teese, blijft voorlopig een verrassing. (DILA)