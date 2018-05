Retourtje Barcelona? Da's 25.000 euro aub 05 mei 2018

Wie vanuit Antwerpen exclusiever en luxueuzer wil vliegen, heeft er met Air Charters Europe een aantrekkelijk alternatief bij. De nieuwe luchtvaartmaatschappij is vrijdag op Antwerp Airport gelanceerd. Een retourtje Barcelona kost circa 25.000 euro. Dat mag u bij een volgeboekt toestel wel door 30 delen. Want zoveel zitjes zijn er.





Zo'n beetje tussen lijn- en privévluchten in: eigenaar Philippe Bodson wil exclusieve groepsreizen aanbieden met vliegtuigen die in ons eigen land hun thuisbasis hebben. In dit geval wordt Antwerpen zelfs het hoofdkwartier van Air Charters Europe (ACE), een dochter van ASL Group. Dat bedrijf heeft in de Benelux een vloot van 35 toestellen en geeft werk aan honderd mensen, piloten inbegrepen.





ACE start met één toestel: een Embraer 135 Jet uit 2000 die een luxueuze make-over onderging. We mochten even binnenkijken en dat beviel ons: comfortabele zetels met een beenruimte die 15 centimeter groter is dan in een 'gewoon' vliegtuig, een stopcontact en USB voor elke stoel en géén overhangende bagagerekken boven je hoofd. Onder de zetels is er voldoende plaats voor handbagage. Ook de motoren en het landingsgestel zijn vernieuwd. De actieradius is behoorlijk groot, met maximaal drie uur vlucht. (PHT)