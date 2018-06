Restauratie Sint-Jacobskerk loopt tot 2027 22 juni 2018

De stad start in het najaar met de restauratie van de Sint-Jacobskerk in de Lange Nieuwstraat. Met haar 17de en 18ste-eeuwse barokinterieur én de grafkapel van Rubens behoort ze tot een van de rijkste kerken van Noord-Europa. De restauratie kost 16,75 miljoen euro en duurt negen jaar. De kerk blijft al die tijd publiek toegankelijk.





De ultieme sleutel tot de restauratie is een vijfjarige Vlaamse erfgoedpremie van 8.780.000 euro. Dankzij die centen kan men aan de slag gaan. Steenmeijer Architecten neemt zowel het interieur als de buitenschil van de Sint-Jacobskerk onder handen. Tot 2021 zijn de westzijde van de kerk en de bijgebouwen aan de beurt. Daarna volgt de oostzijde.





Blikvangers van de binnenkant zijn de twee orgels en de klokken die in hun oude glorie worden hersteld. Net als heel wat beelden en het houten en stenen meubilair. Aan de buitenkant ligt de focus op het herstellen van de daken. Verder worden de glasramen gerestaureerd én krijgen ze een beschermbeglazing met een UV-werende folie.





Cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V) wil de uitstraling van de kerk vergroten met een brede campagne. "Omdat ze ondanks de crypte van Rubens en de vele kunstwerken minder bekend is dan de vier andere monumentale kerken van Antwerpen."





