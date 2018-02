Restaurants Danieli en Umami gered 06 februari 2018

Goed nieuws voor de restaurants Danieli Il Divino, Danileli Zuid en Umami. Het herstelplan voor de horecagroep werd door de rechtbank van koophandel goedgekeurd. In december bleek namelijk dat de restaurants dringend bescherming moesten zoeken voor schuldeisers wegens het faillissement van een andere zaak. De goedkeuring was dus broodnodig om de drie restaurants draaiende te houden. "We zijn heel blij met die uitspraak. 70 procent van de schuldeisers heeft zich ook akkoord verklaard met het herstelplan. Zij laten dan ook een deel vallen omdat ze ook weten dat die schulden gemaakt zijn door derden en dat wij daar weinig aan kunnen doen. We zullen de rest over een gespreide periode terug betalen," vertelt eigenaar van de groep, Wim Van der Borght. (NBA)