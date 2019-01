Restaurantrecensie: Veranda Sander Bral

29 januari 2019

10u13 0 Antwerpen Met een score van 15 op 20 scoorde Veranda erg knap op de laatste gastronomiegids GaultMillau en kreeg het bovendien de titel Gastro-Bistro van het jaar opgespeld. Uitbater Davy Schellemans serveert in zijn restaurant aan de Lange Lobroekstraat culinaire hoogstand aan een erg laagdrempelige prijs.

“Het concept is heel simpel”, benadrukken de twee sympathieke kelners van dienst. “We hebben maar één optie. Een vijfgangenmenu voor 55 euro, al dan niet met aangepaste wijnen.” Er hangt een gemoedelijke sfeer in de hippe Veranda van Davy Schellemans dat in 2016 van Berchem verhuisde naar de Antwerpse Slachthuiswijk. We nemen achterin de zaak plaats, aan de grote glazen veranda. Onze spreekwoordelijke frank valt.

Naast een verdacht stevige huiscocktail op basis van bloedappelsien en bruine rum krijgen we een shotje van - ook al - bloedsinaas en gefermenteerd sap van rode biet met kroepoek van rode biet, Catalaanse kabeljauw en gelei van bloedappelsien voorgeschoteld. Daarnaast een hoorntje met crème van harissa, maïs en huisgerookte en gepekelde ham, de enige toets vlees in het menu van vanavond. Een hele boterham om uitgesproken te krijgen maar dubbel zo snel weggewerkt. Dit gaat de goeie kant uit.

Aansluitend hebben enkele coquilles zich samen met gemarineerde peer en een snugger krokantje van zuurdesembrood verstopt onder een perfect klaargemaakt stukje witloof. Volgens het personeel gaat de frisse zure toets van de wijn samen met de coquilles en de droge nasmaak moet het beste in het stukje witloof naar boven halen. Wij proeven en geloven dat best.

Een tweede glas aangepaste wijn op basis van droog en exotisch fruit verwijst naar de mangochutney bij de Noordzeekrab met gemarineerde knolselder, knolseldercrème en sesamcracker. Een gerechtje dat voor ons iets mist om op te knabbelen.

Als hoofdgerecht bakt het keukenpersoneel een stuk kabeljauw op vel voor ons. Opnieuw mooi gepresenteerd met enkele mosselen, kroketjes en een emulsie van mosselen, citrus en schaaldieren. Een bewonderenswaardig stuk malse vis dat perfect past bij de ziltige ondertoon van de Chardonnay voor onze neus.

Met twee desserten en nog eens twee aangepaste dessertwijnen besluiten we de avond met een win-win-win-winsituatie. Door de huisgemaakte mascarpone met peterseliewortel en gezouten caramel krijgen we een licht verzadigd gevoel en de absolute topper van de avond moet Hippocras zijn. IJs van oregano en kardemom, mousse van oranjebloesem, sinaasmerengue en een bouillon van specerijen. Jáwel.

Ook voor lunch ben je welkom bij Veranda, dan kan je kiezen van twee tot vijf gangen. Het menu wijzigt om de vier tot vijf weken.

****

Lange Lobroekstraat 34 2060 Antwerpen

03/218.55.95

www.restaurantveranda.be

menu 5 gangen: 55 euro

lunchmenu 2-5 gangen: 27-55 euro

eten: 8/10

bediening: 9/10

comfort: 8/10