Restaurantrecensie: Pici Pure Italiaanse keuken Nina Bernaerts

13 november 2018

19u11 0

Op de Dageraadplaats in Antwerpen vinden we sinds een half jaar het pasta-restaurant Pici. Een Italiaan waar je best op voorhand even reserveert want anders is deze sowieso volzet.

Dat doen we dus ook en alhoewel we een klein half uurtje vroeger zijn dan gepland, worden we toch hartelijk onthaald door een vriendelijke dame die ons in het Engels ontvangt. Ergens verwachtte ik eerder een Italiaanse mama met nog wat bloem op de schort, maar deze Ierse dame vervult haar rol met glans. We krijgen een zitje op de bovenverdieping van het prachtige pand. Jammer, want op de benedenverdieping zit de keuken achter een glazen wand en kan je zien hoe het er aan toegaat in de keuken. Boven is het gezellig maar clean, geen overbodige tierlantijntjes.

Met 6 voorgerechten en 8 hoofdgerechten is de (Italiaanse) kaart niet super uitgebreid maar wel voldoende voor iedereen om er gading in te vinden. Als vegetariër heb ik zelfs meer keuze dan de rabiate vleeseter, maar ik por mijn tafelgenoot toch aan om de 5 uur gegaarde rundsragout te nemen, dat kan gewoon niet slecht zijn. Zelf neem ik de tagliatelle met botersaus en een mengeling van champignons. Als voorgerecht delen we de burrata met kerstomaten, olijfolie en basilicum.

De fles wijn was nog maar net gekraakt of de burrata werd al geserveerd. Met een beetje brood - helaas geen ciabatta of focaccia - smaakt het voorgerecht enorm lekker, het doet smaken naar meer. Ik was blij dat we dit bordje deelden, voor mij alleen zou dit al bijna als hoofdgerecht kunnen dienen.

Na het voorgerecht duurde het opnieuw amper een klein kwartier voor de hoofdgerechten er stonden. Te snel voor ons. Ook de tafel naast ons verbaast zich over de snelheid van de keuken. De serveuse verklaart dat de verse pasta - gemaakt in de zaak - weinig kooktijd vergt en daarom ook snel op tafel kan staan. Daar geef ik haar gelijk in maar wij wilden lekker tafelen met een flesje wijn en dan voelde dit wat gehaast aan.

Over de gerechten kunnen we enkel lovende woorden vinden. De champignons, de pasta, de botersaus met wat geraspte kaas zijn precies wat je er van verwacht. Mijn tafelgenoot geniet zienderogen van de ragout, “zo mals, precies vijf uur gegaard”, dat was dus niet gelogen.

Vanwege de zeer degelijke portie blijven de bordjes half gevuld, we vragen om de restjes mee te nemen en thuis nog eens te genieten. De gerechten zijn echt lekker in hun eenvoud, een zeer pure keuken.

De dessertkaart is beperkt: een tiramisu, een panna cotta, een schepijsje of een scropino. Omdat de eerste drie opties in eender welk restaurant te vinden zijn, delen we die laatste: prosecco, vodka en sorbet. Een zoet drankje dat ons wel kan bekoren. Om af te sluiten bestellen we nog een Italiaanse cappuccino. Die is lekker maar wordt geserveerd zonder een amaretti of canolli.

Wat de verhouding prijs/kwaliteit betreft, lopen we tevreden buiten. Voor 85 euro hebben we met twee personen lekker gegeten en een fles rode wijn genuttigd.

Pici, Dageraadplaats 13, 2018 Antwerpen. Alle dagen, behalve zaterdag open voor lunch & diner. Zaterdag open vanaf 17 uur. Voorgerecht:€7-14 euro: Hoofdgerecht: €14-19. Dessert: €2,5-8

Sterren: 4/5

Eten: 8/10

Bediening: 9/10

Comfort: 8/10