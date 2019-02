Restaurantrecensie: Pasta-Hippo-Vino Annelin Marien

27 februari 2019

09u30 0 Antwerpen Hoewel pastarestaurant en wijnbar Pasta-Hippo-Vino al meer dan 30 jaar bestaat, viel het mij op dat ik pas de laatste weken van verschillende vrienden hoorde over ‘dat tof pastarestaurant, Hippo Vino’. Ofwel is het restaurant aan een nieuwe populariteitsgolf bezig, ofwel ken ik weinig over goede restaurants in Antwerpen, maar ik ben in ieder geval blij dat ik er nu ook eens geweest ben.

Ik moet eerlijk zijn, toen ik hoorde dat Pasta-Hippo-Vino op de Oude Koornmarkt ligt, twijfelde ik weer een beetje. Ik ben altijd nogal weigerachtig geweest tegenover de ultra-toeristische, tweehonderd-restaurants-gepropt-op-vijfhonderd-meterstraat, maar ik ben blij dat ik uiteindelijk ben binnen gegaan. We zitten op de eerste verdieping, met een heel mooi zicht op de kathedraal, en het interieur is ook gezellig en stijlvol, met oude balken en een subtiele muurschildering. Op het eerste gezicht ben ik tevreden met de menukaart: er staan veel vegetarische gerechten op. Mijn vriend en ik zijn een maand vegetarisch ter vervanging van Tournée Minerale, want een glas wijn kunnen we moeilijk laten. Dan maar niet dat stukje vlees of vis, maar dat is in Pasta-Hippo-Vino geen probleem.

We bestellen een aperitiefje, ik een kirr en mijn vriend een gin-tonic. Er komen wat olijven en gekruid brood bij: daar kan je absoluut niets mis mee doen. Als voorgerecht heb ik een tomaat-mozzarella, waar je slechts twee woorden aan vuil moet maken: simpel, goed. Mijn vriend heeft een ravioli met truffelolie en pompelmoes. De truffelolie heeft een heel lekkere smaak aan het gerechtje, de pompelmoes maakt het allemaal iets frisser. Het voorgerecht is al dik in orde.

Als hoofdgerecht hebben we allebei een soort ovenschotel, ik met geitenkaas, venkel en een paprikasaus, mijn vriend met aubergine, courgette, mozzarella en chili. Mijn ovenschotel is origineel van smaak, en zeker aan te raden. Het gerecht met aubergine is voor mijn vriend een beetje te pikant (maar dat ligt waarschijnlijk aan hem). Voor de rest zijn het basic smaken, maar dat is prima als je van de originele Italiaanse keuken houdt. Enige minpuntje: het glas wijn dat we erbij krijgen is een beetje te leeg, daar had iets meer in gemogen.

Als dessert neemt mijn vriend een cheesecake, die lekker is zonder meer, en ik een parfait van witte chocolade. Die is fris en smakelijk, en ik ben blij dat dit op de kaart staat, want ik ben niet zo’n fan van de typische Italiaanse gerechten als tiramisu en panna cotta. Met een digestiefje erbij (een limoncello en een thee) hebben we een gezellige avond gehad, en dat alles voor maar 120 euro in totaal. In het vervolg spreek ik ook over ‘dat tof pastarestaurant, Hippo Vino’.

Oude Koornmarkt 32, Antwerpen

03/213.16.86

info@pasta-hippo-vino.be

Voorgerecht: 8-15€

Hoofdgerecht: 17-23€

Dessert: 8-15€

Eten: 8,5/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10