Restaurantrecensie Ga Nord: Scandinavische perfectie Annelin Marien

13 maart 2019

09u14 0 Antwerpen In Park Spoor Noord, een beetje verscholen achteraan in het park, vind je het sfeervolle Ga Nord. Het restaurant is gevestigd in een industrieel koetshuis uit 1900, dat van buitenaf erg gezellig oogt door de lampionnetjes die overal opgehangen zijn. Langs binnen is het restaurant dan weer übermodern, in Scandinavische stijl ingericht, met een gigantische open keuken. We vlijen ons neer op de stoelen met schapenvelletjes, en worden meteen geholpen door twee vlotte obers. Het begin van een leuke, en smaakvolle avond.

Op de kaart staan vooral kleine gerechtjes om te delen, en voor de mensen met keuzestress (schuldig!), een menu samengesteld door de chef. We kiezen de menu, waarvoor we enkele voorgerechtjes om te delen krijgen, een hoofdgerecht, een dessert, water, wijn en koffie of thee voor 75 euro per persoon. Niet heel goedkoop, maar als je eens zin hebt om wat geld uit te geven aan echt lekker eten, zit je hier wel op de juiste plaats. Meteen wordt ons glas gevuld, en krijgen we een broodje met lookboter, wijtingtapenade, peper en zout, een geüpgradede versie dus van het klassieke mandje brood met olijfolie.

Als voorgerecht krijgen we drie bordjes op tafel met vijf verschillende gerechtjes: schorseneren met gerookt spek en wasabimayonaise, smorrebrod met makreel, mergpijp met rundertartaar, gerookte buffelmozzarella met honing en radijs en gravad lax met rode biet. Een hele mond vol dus, en hoewel alles in kleine porties komt, mag je dat ook letterlijk nemen. Mijn favoriet zijn de schorseneren, de wasabimayonaise is overheerlijk. Alles is ook heel fijn gepresenteerd, met allerlei extraatjes die van de borden een mooi geheel maken.

Als hoofdgerecht mogen we kiezen uit vis, vlees of een vegetarisch gerecht. Ik kies voor de vis, steenwijting met geroosterde rode kool, en mijn vriend kiest voor vlees, parmentier van pulled porc en gepekelde groentjes. Beide worden geserveerd in een pannetje, met een potje zeer smakelijke aardappeltjes bij. De vis is heel mals een zelfs een beetje zoet, er zit een formidabele currysaus bij en ook de rode kool is zeer geslaagd. Maar ik merk dat ik vaak een hapje ga pikken aan de overkant: de volle smaken van de parmentier van pulled porc passen zo goed bij elkaar, dat ik maar moeilijk uit mijn vriend zijn bord kan blijven. Onze wijn wordt gedurende de hele avond trouwens gretig bijgevuld, zonder dat we erachter moeten vragen.

Als dessert krijgen we een ijsje van tonkabonen en een pavlova met rood fruit om te delen. De ijsjes hebben een interessante smaak, iets dat ik nog nooit eerder proefde, maar ik weet niet of ik fan ben. De pavlova is voor mijn vriend iets te zoet, maar voor zoetebekken (schuldig!) smaakt hij heerlijk. De meringue is perfect van textuur, en zo sluiten we onze avond tevreden af.

Hardenvoort 5, 2060 Antwerpen

Tel: +32 468 41 42 43

Voorgerechten: €14-21

Hoofdgerechten: €20-22

Desserts: €9-14,5

All-in menu: €75

Eten: 9/10

Comfort: 8,5/10

Bediening: 9/10