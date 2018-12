Restaurantrecensie: Fiskebar Sander Bral

11 december 2018

20u09 0 Antwerpen Voor een heerlijk stuk vis op je Antwerpse talloor moet je bij Fiskebar zijn. Het visrestaurant op de gezellige Marnixplaats verloor onlangs de muur tussen de oesterbar en het restaurant en heeft nu één grote keuken dat inzet op verse vis en lokale producten.

Fiskebar en Österbar zijn verenigd. De uitbaters braken dit najaar de muur af tussen het visrestaurant en de zeevruchtenbar en doen het met één grote zaak tegenwoordig. Het is zeven uur ’s avonds op een doordeweekse avond en er hangt een rustige sfeer in de tent. We worden verwelkomd met een vriendelijk handgebaar van de chef uit de open keuken en de garçon van dienst die ons de hele avond in de watten legt.

Geen scampi’s of gamba’s op de kaart te vinden. Fiskebar doet het enkel met lokale producten waardoor we voor de Noordzeegarnalen gaan tijdens het aperitieven en het bestuderen van de menukaart. Vroegere generaties maakten ons wijs dat je bij vis witte wijn hoort te drinken en wij nemen die tip ter harte. Voor onze neus, een fles Casa Rojo Musso Chardonnay uit 2017. Prima.

Gang één bestaat uit cakejes van kabeljauwkuit, zou zeer populair zijn in Denemarken, en de Fiskesoep, specialiteit van het huis. De visseneipasteitjes smaken erg lekker maar hebben nood aan meer saus. De visbouillon van het huis wordt beter onthaald. Een stukje van de zee dat wellicht het beste smaakt op een katerrijke zondagmiddag.

Iets later een stevig stuk zalm op tafel dat letterlijk wegsmelt op je tong, afkomstig uit een ecologisch verantwoord kweekprogramma en zonder toegevoegde kleurstoffen. Aan de kant van het bord gegrilde boontjes, spruiten, pastinaak en andere lokale groenten die de herfst vertegenwoordigen. We gaan ook voor de hele dorade als hoofdgerecht waar naast de gestoomde broccoli en rijst gelukkig ook een heerlijk sausje bijkomt. Niet alle mensen krijgen graag een dier in zijn geheel op hun bord maar bij Fiskebar zien ze daar geen graten in. Wij ook niet.

Als je met de wagen bent speel je beter op veilig door klassiekers als dame blanche of crème brûlée als dessert te nemen maar een echte Antwerpenaar komt uiteraard te voet en kan zich verlekkeren aan ‘een bolleke colonel’. Wees gewaarschuwd, de citroensorbet drijft in meer dan één scheut wodka.

****

Marnixplaats 11

2000 Antwerpen

03/257.13.57

www.fiskebar.be

hapjes: €7,5 - €9

voorgerecht: €14,5 - €16

hoofdgerecht: €24 - €36

dessert: €8,5 - €9

alle dagen open vanaf 12u00

eten 8/10

bediening 9/10

comfort 8/10