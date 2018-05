Restaurant opent in kelder van... restaurant KOPPEL BOUWT STOCKAGERUIMTE OM TOT NIEUWE ZAAK DIETER LIZEN

19 mei 2018

02u47 0 Antwerpen In april sloot l'Épicerie du Cirque na 12 jaar de deuren, maar chef Dennis Broeckx en zijn vrouw Ellen Destuyver achter de bekende zaak staan al klaar met een nieuw project. Zij bouwden de kelder van hun Bar Palmier en lunchzaak Moss om tot het nieuwe restaurant Under the Palm Trees.

De afgelopen maanden hebben Dennis en Ellen heel hard gewerkt om de kelder van Bar Palmier om te vormen tot een restaurant. "Dennis heeft 12 jaar in l'Épicerie du Cirque in een piepkleine keuken gekookt. Dan is deze grote, open werkplaats een echte verademing", zegt Ellen Destuyver. "Het pand van l'Épicerie du Cirque ging verbouwd worden, daarom zochten we naar een alternatief. De kelder onder Bar Palmier en Moss was vroeger een bakkerij, nadien onze stockageruimte en nu dus ons restaurant. Door de combinatie van onze drie zaken samen kunnen we nu mensen ontvangen van 9 uur 's morgens tot 1uur 's nachts. We kunnen nu ook gemakkelijker schuiven met personeel, al naargelang de drukte."





De ruimte mag dan al in de kelder liggen, dankzij de tropische planten, witte muren en heldere verlichting voelt de zaak toch vrij 'licht' aan. "Samen met Kurt Hereygers en het ontwerpteam van Not before Ten hebben we ook heel wat ontwerpen zelf uitgetekend", zegt Ellen. "De houten banken met lederen zitting, de vergulde tafeltjes of de witte kandelaar boven de familietafel: het zijn allemaal unieke ontwerpen."





Op het bord kiest Under the Palm Trees voor een heel eigen koers. "Maandag en dinsdag zijn we gesloten. Die dagen gaan we zelf naar de boeren, veekwekers en de vismarkt aan zee, om met de mooiste producten thuis te komen", zegt chef Dennis Broeckx.





Niet op sterrenjacht

"Wij willen wekelijks kunnen aanpassen, al naargelang het aanbod. Vandaag eet je hier bijvoorbeeld asperges met kaviaar, volgende week kan het witte goud opnieuw op het menu belanden, maar dan met gerookte paling bijvoorbeeld. We werken met een beperkt menu, maar je krijgt voor elke gang wel steeds de keuze uit drie gerechten."





Wij proefden onder meer van een stukje Oosterscheldekreeft met wortel en een verrassende crème van duindoornbes. Daarna serveerde Dennis een kraakverse asperge met amandel, dille en kaviaar en een perfect gegaard kwartelbilletje uit de Kempen met radicchio en rabarber. Enkel al het dessert met verse aardbeien, karnemelk en ijs van rode biet bleek een omweg langs de Volksstraat waard. Koppel daaraan de door Ellen geselecteerde bio- en natuurwijnen, speciaalbieren en in eigen huis ontwikkelde groente- en vruchtensappen en een nieuwe succesformule lijkt geboren. Het duo mag dan al niet op sterrenjacht zijn, zelfs de strengste Michelin-recensent kan bij zoveel lekkers niet onbewogen blijven.