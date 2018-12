Restaurant OKaz maakt natte droom influencers waar met speciale fotografielamp ADA

Je ziet het steeds vaker in restaurants, alvorens mensen beginnen eten halen ze hun smartphone boven om een foto te maken van het gerecht. Ze zetten er een filter op en zwieren de foto met de nodige hashtags op Instagram. Daar speelde Solange De Medts van restaurant OKaz handig op in. Ze plaatste een professionele fotografielamp aan haar Instagram VIP Tafeltje. “Onze gerechtjes zijn allemaal nogal fotogeniek en ik zag heel wat mensen spontaan de smartphone bovenhalen. Maar omdat je altijd te maken hebt met schaduw, kwam ik op dit idee,” lacht ze. Zelf is ze niet echt bezig met sociale media maar dat food een hot topic is binnen de influencers weet ze maar al te goed. “Ik vind het geestig om te zien hoe onze klanten soms vijftien minuten bezig zijn met het maken van de perfecte foto. Bovendien zet het jouw zaak extra in de kijker en dat is mooi meegenomen voor.”

Voor de Instagram VIP Tafel betaal je niet meer dan voor een gewone tafel. En de lamp kan ook verplaats worden. “Het is erg ludiek begonnen maar je zou er versteld van staan hoe populair die lamp geworden is,” lacht Solange. “Vooral influencers worden helemaal gek bij het zien van die lamp maar opvallend ook veel bejaarde koppels.” Je kan de lichtsterkte en de kleur van de lamp handmatig instellen om zo tot de perfecte foto te komen.

OKoz serveert Japanse gerechten met een eigen twist van Solange en Jan. “Wij zijn een fast casual resto met gerechten die klaar zijn binnen de tien minuten maar toch erg gezond zijn. Bovendien is alles ecologisch en groen.”