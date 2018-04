Replica's Gucci en Versace in beslag genomen 07 april 2018

Het wijkteam City van de lokale politie Antwerpen voerde donderdag gerichte controles uit op de verkoop van namaakkledij bij verschillende winkels in de Offerandestraat en de Lange Beeldekensstraat. Drie winkels werden simultaan gecontroleerd en er werd een grote hoeveelheid namaakkleding in beslag genomen. Het waren vooral replica's van de duurdere merken zoals Gucci, Versace en Louis Vuitton. Voor de actie werd samengewerkt met een externe partner gespecialeerd in de materie. (BSB)