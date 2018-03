Renovatiecoach moet oude gebouwen aanpakken 07 maart 2018

In Antwerpen zijn er meer dan 600 privé-appartementsgebouwen van minstens 20 flats, die minstens 20 jaar oud zijn. Om haar klimaatdoelstellingen te halen wil de stad samen met de bewoners deze gebouwen versneld renoveren maken. Dit stelt eigenaars voor grote uitdagingen.Behalve het financiële aspect is er voor een grondige renovatie ook heel wat kennis en ervaring nodig: waar te beginnen, welke maatregelen te nemen en in welke volgorde? De stad wil eigenaars van grote appartementsgebouwen hulp bieden voor dergelijke renovaties. De Renovatiecoach van de stad zal de bewoners ondersteunen om met experten een Masterplan Benovatie - een duidelijk stappenplan, aangepast aan de specifieke noden van het gebouw - uit te werken. Het doel hierbij is de verbetering van de energieprestatie van een gebouw met oog voor een veiligere, gezondere en comfortabelere leefomgeving. (NBA)