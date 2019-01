Renovatie van kaaimuur Bonapartedok en Loodswezen van start BJS

24 januari 2019

13u51 0

De Vlaamse Waterweg start met de renovatie van de kaaimuur aan de Tavernierkaai en Van Meterenkaai op het Eilandje. De muur wordt gestabiliseerd, zonder aan het authentieke uitzicht te raken. De werken duren 2 jaar. Daarna volgt de aanleg van een nieuwe waterkering.

Vlak bij het Eilandje en het MAS ligt het projectgebied ‘Bonapartedok en Loodswezen’, waar het 19de-eeuwse Loodswezengebouw de skyline bepaalt. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg vernieuwt er de historische kaaimuur met behoud van het authentieke uitzicht.

Tijdens de stabilisatiewerken wordt heel wat grond uitgegraven en afgevoerd. De Vlaamse Waterweg zet daarbij maximaal in op transport over het water. Toch is enige hinder door de werfactiviteiten en het werfverkeer voor de buurtbewoners onvermijdelijk.

90 cm hoger

Na de stabilisatie van de kaaimuur vindt de bouw van een nieuwe waterkering plaats en de heraanleg van het openbaar domein. Met een hoogte van 2,35 meter zal de nieuwe waterkering 90 centimeter hoger zijn. Om het zicht op de Schelde vanaf de kaaien te behouden, komen er mogelijk mobiele waterkeringen. Die zijn vrijwel onzichtbaar en komen enkel in geval van nood tevoorschijn.

Voor de gebouwen op de site zoeken stad Antwerpen en AG VESPA (het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten van de stad Antwerpen) een kwalitatieve herbestemming. Ondertussen krijgt een aantal panden een tijdelijke invulling. Zo komt er onder meer een escaperoom en zal de vzw Onder Stroom, die publieke activiteiten organiseert, er zijn intrek nemen.