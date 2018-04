Renovatie stadhuis begint nu écht 09 april 2018

02u24 0

Het stadhuis krijgt de komende jaren een modern jasje aangemeten. Nu de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, kan er gestart worden met de restauratiewerken. Vandaag start de aannemer Monument-Vandekerckhove met de plaatsing van een werfomheining en steigers rondom het gebouw. Tussen augustus 2018 en september 2019 wordt er gewerkt aan het dak. Op de tweede verdieping komen twee hoge ruimtes aan beide kanten van de centrale glazen koepel. Hierdoor valt er veel daglicht binnen en zullen de omliggende daken en de campaniletoren van binnenuit zichtbaar zijn. Boven op de glazen koepel komt er een kunstwerk van beeldend kunstenaar Germaine Kruip.





De restauratie aan het interieur, waaronder de muurschilderingen, de vele schilderijen en het goudleren behang in het kabinet van de burgemeester, neemt heel de werfperiode in beslag en gebeurt zowel ter plaatse als in ateliers buiten de werfzone. In het najaar van 2020 wordt het vernieuwde stadhuis opnieuw in gebruik genomen. Kabinetten die voordien niet in het stadhuis gevestigd waren, krijgen er dan ook een plek.





De gelijkvloerse verdieping zal bovendien gedeeltelijk toegankelijk zijn voor het publiek. Via de centrale inkom aan de Grote Markt kunnen bezoekers er de balie terugvinden. Deze bevond zich voordien aan de zijde van de Suikerrui. De totale kostprijs van de werken is geraamd op 29 miljoen euro. (ADA)