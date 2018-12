Renovatie serviceflats Oever: geen hogere huurprijzen philippe truyts

09 december 2018

20u25 0 Antwerpen De geplande renovatie van de serviceflats aan de Oever in het Sint-Andrieskwartier zaait onrust bij de bewoners. PVDA hield zaterdag voor hen een infomoment en eist klaarheid over de timing én de kosten. “Iedereen die dat wil, kan tegen 2023 terugkeren voor dezelfde huurprijs”, belooft Johan De Muynck, directeur Zorgbedrijf Antwerpen.

Aan de Oever 11-13 zijn er vandaag 47 serviceflats. Maar die flats worden vanaf het najaar van 2019 volledig herbouwd. “Omdat ze met 35 vierkante meter te klein zijn”, zegt De Muynck. “We maken er 50 m² van en dan blijven er 37 flats over. De hele operatie gebeurt samen met de verbouwing van de Oever 15, waar projectontwikkelaar Gands privé-appartementen in bezit heeft. Zo beperken we de hinder van de werf.”

Een 30-tal mensen kwam samen in het cultureel centrum coStA. “Veel senioren zijn een beetje moedeloos”, zegt districtsraadslid Nadine Peeters (PVDA). “We gaan op de districtsraad een advies voorleggen. De huurprijs mag niet veranderen, ook niet in de tijdelijke woning, en het Zorgbedrijf moet de verhuiskosten op zich nemen.”

Johan De Muynck: “Het aantal serviceflats valt terug naar 37. Daarom geven we voorrang aan wie er nu woont. De praktijk wijst uit dat heel wat mensen niet zullen terugkeren tegen 2023. We gaan overigens zoveel mogelijk bewoners tijdens de werken onderbrengen aan de Korte Riddersstraat, hetzelfde bouwblok.”