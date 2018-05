Relletje in provincieraad over hoofddoekenverbod 12 mei 2018

02u43 0 Antwerpen Fiks relletje in de Antwerpse deputatie: N-VA en CD&V zijn er niet over te spreken dat coalitiepartner sp.a in de Antwerpse onderwijsraad het verbod op hoofddoeken in scholen wil laten schrappen. In april keurden de socialisten nog mee het schoolreglement 2018-19 goed.

Onderwijsdéputé Inga Verhaert (sp.a) zit in het brandpunt van de discussie. Zij is provinciaal voorzitter en volgt de partijlijn: géén verbod meer voor leerlingen en leerkrachten op het dragen van levensbeschouwelijke tekens. Negen jaar geleden was dat nog anders: sp.a had toen geen probleem met een overeenkomst voor alle onderwijsnetten in de stad Antwerpen. "De wereld is veranderd en er zijn uitspraken van de rechtbank. Een algemeen verbod is niet houdbaar", stelt Verhaert. "We hebben dat schoolreglement op de provincieraad gestemd omdat de leerlingen zich moeten kunnen inschrijven. Maar ik heb toen ook gezegd dat ik de kwestie van de levensbeschouwelijke tekens op de agenda van de onderwijsraad had laten zetten. Het liefst kom ik tot een gezamenlijk standpunt. Lukt dat niet, dan moet elk onderwijsnet zélf uitmaken wat het wil. Ik maak hier géén bocht."





"Toch wel", zeggen gedeputeerden Luk Lemmens (N-VA) en Ludwig Caluwé (CD&V). Volgens Lemmens is Verhaert niet consequent. "Voor ons is de discussie voorbij. Een verbod op hoofddoeken is gestemd." Caluwé wil wel kwijt dat de zaak meer een symbolische dan een reële discussie is. Zeker is dat bij sp.a de angst om nog meer moslimstemmen te verliezen, groot is. (PHT)