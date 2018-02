Regering en oppositie botsen over 'overkappingsfonds' 23 februari 2018

De manier waarop de Vlaamse regering de overkapping van de Antwerpse Ring wil financieren is onduidelijk en onvoldoende. Dat zeggen oppositiepartij Groen en sp.a. Zo zit er voorlopig nog maar 54,3 miljoen euro in het 'overkappingsfonds' terwijl de regering zich heeft geëngageerd voor een bedrag van 1 miljard euro.





Bijna een jaar geleden sloten de Vlaamse regering, stad Antwerpen en burgerbewegingen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos het Toekomstverbond voor de Antwerpse mobiliteit. Dat akkoord voorzag in een oplossing voor de Oosterweelverbinding en voor de overkapping van de Ring.





In het Vlaams Parlement is nu een eerste grote stand van zaken van het Toekomstverbond voorgesteld. Een van de hete hangijzers blijft de financiering van de geplande overkapping van de Ring. Die financiering is volgens oppositiepartijen Groen en sp.a te onduidelijk en onvoldoende.





Ministers Bart Tommelein (Open Vld) en Ben Weyts (N-VA) counterden de kritiek. "Het heeft wat tijd nodig om een fonds te vullen, anders moet je geen fonds maken maar maak je gewoon geld vrij", klonk het. (BJS)