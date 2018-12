Regering besteedde 29 procent meer aan Antwerpse mobiliteit Dieter Lizen

19 december 2018



De Vlaamse regering haalde de afgelopen legislatuur dan wel de buikriem aan, op het vlak van mobiliteit spendeerde ze tot 33 procent meer dan tijdens de vorige regeerperiode. Vooral de Antwerpse mobiliteit blijkt een flinke kostenpost.



De Antwerpse mobiliteit kon, bekeken over de hele regeerperiode (2014-2019) rekenen op 2,7 miljard euro, dat is 29 procent méér dan in de vorige regeerperiode (2009-2014), toen het ging om 2,1 miljard. En dan moeten de grote uitgaven voor Oosterweel (3,5 miljard) nog komen. Vlaams Minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is fier dat hij zoveel geld uitgaf: “Er bestaan geen wonderoplossingen om de files in Antwerpen weg te toveren, maar investeren is de enige manier om opnieuw perspectief te creëren. Wij investeren dan ook als nooit tevoren. Deze cijfers tonen zwart op wit: tegenover recordfiles plaatsen we recordinvesteringen”.

De budgetten van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zijn in deze regeerperiode geëxplodeerd met maar liefst +386 procent: van 89 miljoen in de periode 2009-2014 naar 431 miljoen in de periode 2014-2019. Het volledige kostenplaatje van de werken aan onder meer Oosterweel wordt echter geraamd op € 3,5 miljard: de grootste investeringen moeten dus nog komen in de volgende jaren. Enkele andere Antwerpse blikvangers in het GIP (Geïntegreerd Investeringsplan) zijn de optimalisatie van de verkeerswisselaar aan de Tijsmanstunnel (€ 1,5 miljoen), de renovatie van de Scheldekaaien (12 miljoen) en een structureel onderhoud van de E34 Oud-Turnhout (20 miljoen).