Regenwater Groenplaats en Zuiderdokken wordt drinkwater Zo bereidt Antwerpen zich voor op klimaatverandering en droogte Jan Aelberts

08 april 2019

17u48 0 Antwerpen Vlaanderen droogt uit, het water is straks op. In Antwerpen wil waterproducent Water-link elk doemscenario voor zijn. “We zullen het regenwater van de Gedempte Zuiderdokken en dat van de Groenplaats opvangen en er drinkwater van maken”, zegt voorzitter van Water-link André Gantman.

“De klimaatverandering is een feit”, zegt Gantman. “De droogte houdt langer aan, de regenbuien zijn korter en heviger. Daarom beginnen we in Antwerpen met het opvangen van het water dat op de gedempte zuiderdokken valt. Het kan ter plaatse omgezet worden in drinkbaar water en moet dus niet éérst de riolering in om daarna gezuiverd te worden door Aquafin. Lagen de werken daar niet stil, dan zou het systeem volgend jaar al 1.200 gezinnen van water voorzien.”

Ook de Groenplaats zal het regenwater opvangen en omzetten in drinkbaar water. Dan moet er wel eerst gewerkt worden. Want wanneer de renovatie zal starten, is nog niet duidelijk. De plannen worden voorgelegd in mei, er moet nog onderhandeld worden met de uitbater van de ondergrondse parking en De Lijn. “We hopen na het bouwverlof zo snel mogelijk van start te kunnen gaan”, zegt Anne-Katrien Frans, woordvoerder van Schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA). “Een exacte datum kunnen we nog niet geven.”

1.300 kilometer riolering

Gantman mag dan een Antwerpenaar zijn, de parking vergeet hij niet. “We willen overal in Vlaanderen aan de slag gaan om veel meer water te recycleren. Een project van zo’n 3 miljard euro over een periode van honderd jaar. We zullen 1.300 kilometer riolering moeten aanpassen en nog eens 2.500 kilometer aan waterleidingen”, zegt Gantman.

“In de negentiende eeuw hebben we het water uit de steden geweerd”, vervolgt de voorzitter. “Water was vies, bracht bacteriën en vuiligheid mee. Maar met relatief eenvoudige technologie en weinig plaats - de installaties zijn compact - kunnen we het water terug naar de stad brengen. Het zal niet langer onze vijand zijn, maar een bondgenoot.”

Tuinstraten

Niet elk project zal zo groot zijn als dat van de Zuiderdokken of de Groenplaats. “Vanaf 2020 leggen we de eerste tuinstraten in Antwerpen aan”, zegt Gantman. “Onze stad zal er helemaal anders uitzien. Met geveltuinen en groentetuintjes die op hun beurt het water opvangen zodat het opnieuw kan gebruikt worden.”

In de vernieuwde Guldenvliesstraat in Berchem wordt ondertussen al regenwater opgeslagen in grote zakken onder de parkeerplaatsen. De vernieuwde Plantin en Moretuslei, waar nu aan gewerkt wordt, zal die techniek kopiëren.