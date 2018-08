Refugee Walk knipoogt naar The Beatles 29 augustus 2018

Aan het kruispunt Montignystraat - Amerikalei in Antwerpen werd de iconische platenhoes van Abbey Road van The Beatles nog eens overgedaan. Het ging om een actie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen om aandacht te vragen voor de Refugee Walk op 30 september in Mechelen. Voor het derde jaar op rij daagt de Refugee Walk deelnemers uit om in de voetsporen te treden van vluchtelingen en een tocht van 40 kilometer af te leggen. Wie meestapt, zamelt geld in voor mensen op de vlucht. Maar de Refugee Walk is meer dan een sportieve uitdaging of een inzamelactie. Tijdens de tocht delen vluchtelingen hun verhaal. Op verschillende plekken langs het parcours word je verrast door muziek en eten uit de hele wereld. Vorig jaar namen 1.000 wandelaars deel aan de Refugee Walk (ADA)