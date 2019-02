RedFox wil grote klimaatvervuilers wakker schudden ADA

27 februari 2019

16u01 0 Antwerpen RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA, verzamelde voor een ludieke actie aan de BNP Paribas aan de Meir. De bank is volgens hen de eerste en grootste verantwoordelijke van de opwarming van de aarde, dus moet zij in de eerste plaats haar gedrag aanpassen.

Volgens hen is de de bank is één van de grote vervuilers en verantwoordelijk voor de klimaatopwarming. “Ze doet zich ecologisch voor maar is de minst duurzame bank van België”, klinkt het. Voor de gelegenheid brachten de jongeren voorwerpen mee die lawaai maken: vuvuzela’s, potten en pannen, fluitjes, trommels enzovoort. “Op deze manier willen ze van zich laten horen en de bank op hun verantwoordelijkheid wijzen. De bank staat als voorbeeld, maar met de actie wijzen we alle grote vervuilers aan. Zij zijn volgens ons de eerste en grootste verantwoordelijken van de opwarming van de aarde, dus zij zijn het die in de eerste plaats hun gedrag moeten aanpassen”, vertelt Mara De Belder.

“Bij deze maatregelen is het belangrijk dat de rekening niet wordt doorgeschoven naar de gewone mensen. Nu wordt de verantwoordelijkheid om de planeet te redden bij het individu gelegd. Maar jij en ik zijn niet even verantwoordelijk als de grootste bedrijven. De 300 grootste bedrijven in België zijn verantwoordelijk voor 40 procent van de CO²-uitstoot. Daarom staan wij hier vandaag, met BNP Paribas als voorbeeld, maar zeker niet als enige, om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.”