Reddingsoperatie voor onbemande kano 11 april 2018

02u51 0 Antwerpen De Antwerpse brandweer en de Scheepvaartpolitie hebben gisteren een kano uit de Schelde gevist. Van een kanovaarder was geen spoor, vermoedelijk werd het vaartuig in het water achtergelaten.

Omstaanders verwittigden de hulpdiensten omdat ze ter hoogte van de Sint-Michielskaai aan het Antwerpse Zuid een onbemande kano in het water zagen drijven. Brandweer en politie begonnen meteen een reddingsoperatie en brachten de kano met een kraanwagen naar de kant van de rivier.





Nader onderzoek wees uit dat het om een oud en versleten vaartuig ging. Om zich ervan te vergewissen dat er geen drenkeling in het water lag, deed de politie nog nazicht in de omgeving, maar dat leverde niets op. Daarna werd de kano als een 'verloren voorwerp' geklasseerd. (BJS)