Red Star Line opent met feestweekend 23 augustus 2018

Na drie maanden verbouwen, verven en vernieuwen opent het Red Star Line Museum op zaterdag 22 september opnieuw de deuren. Het wordt een feestweekend met muziekoptredens, expo's en activiteiten. Vanaf 10 uur nemen verhalenvertellers de bezoekers mee door de expo Thuishaven. Daarna geeft Jef Neve een concert in de Loods. De componist speelt een mix van eigen werk en bewerkingen van componist Irving Berlin. Dat concert is gratis bij te wonen. Vanaf 17.30 uur neemt het Red Star Line-team de dj-tafel in en worden de favoriete nummers gedraaid. Daarna is het aan Tom Barman. Hij zorgt tussen 19 en 21 uur voor de muziek. Vanaf 22 uur is het Bal Populaire @ HAAR. Zondag 23 september start om 10 uur met een pianomarathon tot 15 uur. Daarna wordt de verjaardagstaart aangesneden op de tonen van de Cream Colored Ponies. Zij speelden al vaker op evenementen in het Red Star Line Museum. Hun swingende songs zijn het perfecte, stijlvolle einde van deze zondag. Het optreden is gratis. De rondleidingen kosten vijf euro. (ADA)