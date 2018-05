Red Star Line Museum drie maanden dicht voor verbouwingen 30 mei 2018

Van 18 juni tot en met 21 september sluit het Red Star Line Museum tijdelijk de deuren voor verbouwingswerken. Nadien opent het museum, dat dit jaar haar vijfde verjaardag viert, met een nieuw museumcafé.





Wat staat er te gebeuren? In de loods wordt meer ruimte gecreëerd voor tijdelijke tentoonstellingen én presentatie over de aankomst op Ellis Island wordt aantrekkelijker en meer belevingsgericht gemaakt.





Met de nieuwe opstelling voegt het Red Star Line Museum een belangrijk element toe: de herinnering. "Hoe herinneren de nakomelingen van de Red Star Line-passagiers zich hun familiegeschiedenis, en hoe bepaalt dit mee wie ze zijn in de hedendaagse Amerikaanse maatschappij? Gefilmde getuigenissen en getoonde objecten, zoals de piano van Irving Berlin, vertellen het verhaal hoe de landverhuizers in de nieuwe wereld hun nieuw leven opbouwen."





Er komt ook een nieuw museumcafé. Hiervoor is de stad Antwerpen op zoek naar een uitbater. De concessie gaat in op 1 september 2018. De horecazaak zal steeds geopend zijn tijdens de openingsuren van het museum.





Het Red Star Line Museum heropent op 22 september met een feestweekend. Het is tegelijkertijd ook de start van de tijdelijke tentoonstelling 'Thuishaven'. (BJS)