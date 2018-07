Red Star Line krijgt mezzanine 06 juli 2018

Het Red Star Line zal er na de zomer volledig ander uitzien. Er staan een aantal bouwkundige ingrepen in de loods van het museum op het programma om meer ruimte en focus te creëren zodat deze beter geschikt zal zijn voor tijdelijke tentoonstellingen en andere activiteiten. "De historische bagageloods is een indrukwekkende ruimte met erg veel potentieel maar stoot door de huidige indeling op enkele beperkingen. Vandaag komen er verschillende functies in de loods samen waarvan de afgelopen jaren is gebleken dat ze niet altijd gemakkelijk te verzoenen zijn. Het gebouw geeft nu onderdak aan het museumcafé, de balie met groepslockers en de museumshop", legt schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens uit. De balie en de groepslockers worden verplaatst naar de zijkant en de kelder zodat er een grote open ruimte ontstaat voor activiteiten. Daarnaast komt er boven de inkom van het museum een nieuwe grote mezzanine waar het museumcafé zijn nieuwe plek krijgt. Het museum heropent op 22 september.