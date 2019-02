Red Lions en Red Panthers krijgen tegen eind 2020 thuishaven op Wilrijkse Plein. “Onze topspelers zullen er alles hebben: van fitness en verzorging tot ontspanningsruimtes en catering” Vlaamse Hockeyliga bouwt met steun van stad en Vlaanderen ‘Center of Excellence’ philippe truyts

26 februari 2019

22u17 0 Antwerpen De nationale hockeyploegen krijgen tegen eind 2020 een thuishaven in Antwerpen. De Vlaamse Hockeyliga (VHL) bouwt op het Wilrijkse Plein een ‘Center of Excellence’ met steun van de stad en Vlaanderen. “Alles wat onze topspelers nodig hebben, zal er voorhanden zijn: van fitness en verzorging tot ontspanningsruimtes en catering”, zegt secretaris-generaal Christoph Van Dessel.

De Red Lions werden in december voor het eerst wereldkampioen. Dat maakt van het komende EK Hockey van 16 tot 25 augustus een onmisbaar evenement op het Wilrijkse Plein. Er wordt een tijdelijk stadion met achtduizend zitjes opgetrokken. Net na dat Europees kampioenschap start de bouw van een Center of Excellence – zeg maar een topsportcentrum - voor de nationale ploegen van de mannen, de vrouwen en de jeugd. Prijskaartje: twee miljoen euro. De Vlaamse Hockeyliga kan rekenen op 1.037.500 euro van Sport Vlaanderen en 800.000 euro van de stad Antwerpen, die ook de grond aanlevert. “Zo worden we de topsporthoofdstad van Vlaanderen”, zegt sportschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) enthousiast. “Want naast hockey zijn we ook nummer 1 voor zwemmen, tennis, judo en taekwondo.”

Beerschot

Het Wilrijkse Plein telt twee ‘watervelden’ voor hockey. Dat water moet beletten dat de bal stuitert. “Eén terrein reserveren we voor de nationale ploegen, het andere voor de recent opgerichte thuisclub Olympia. Die telt al 350 leden, vooral jeugdspelers”, weet Van Dessel. “Het Center of Excellence is een noodzakelijke stap in de verdere professionalisering van onze sport. We zijn erg blij met het Wilrijkse Plein. Tot nu toe hadden we voor de Red Lions en de Red Panthers geen echte thuisbasis en moeten we de sportzalen van de clubs huren. Voor ons is dat nu nog Beerschot in Kontich.”

Antwerpen wordt zo topsporthoofdstad van Vlaanderen, want naast hockey zijn we ook nummer 1 voor zwemmen, tennis, judo en taekwondo Sportschepen Ludo Van Campenhout

De Vlaamse Hockeyliga krijgt vanaf de oplevering van het topsportcentrum tenminste twintig jaar gebruiksrecht. Het gebouw dat naast de sporthal verrijst, wordt één verdieping hoog, met duizend vierkante meter vloer. “Naast een fitnessruimte en kleedkamers zullen de spelers er kunnen rekenen op catering, verzorging, rustbedden en een ijsbad (om blessures te voorkomen). Ook de analyse van beelden en groepssessies kan er perfect gebeuren”, gaat Van Dessel verder.

Nationaal stadion?

Of het Wilrijkse Plein op termijn ook een nationaal stadion kan verwachten? Daar is het volgens de Vlaamse Hockeyliga nog te vroeg voor. “Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met Ludo Van Campenhout. Een stadion dat meer centraal ligt in ons land, in Brussel, blijft ook een mogelijkheid. Zo’n project is een grote uitdaging.”

Nog dit: er is niet alleen het EK Hockey in Antwerpen dit jaar. De Red Lions en Red Panthers spelen van 30 mei tot 23 juni elk zes matchen op het Wilrijkse Plein. Meer info over het EK op www.belfiuseurohockey.com/nl.