Recordopkomst voor soldenweekend Op de eerste soldenzaterdag op en rond de Meir werden niet minder dan 140.000 shoppers geteld. Antwerpen Het zachte weer heeft de handelaars op en rond de Meir geen windeieren gelegd. Op de eerste soldenzaterdag werden er maar liefst 140.000 passanten geteld, een recordcijfer.

Waar er in 2016 nog zo'n 100.000 shoppers passeerden op het telpunt op de Meir tijdens de eerste solden-zaterdag, waren dit er in 2017 al 120.000. In 2018 loopt dit aantal zelfs op tot meer dan 140.000 passanten. Een fikse stijging dus tegenover 2016.





Winkelzondag

Ook de eerste winkelzondag van het jaar deed het goed met 94.000 passanten. Ook andere winkelbuurten zoals bijv. de Huidevettersstraat, de Wilde Zee en de Steenhouwersvest deden het bijzonder goed.





"Dankzij onze meetpunten krijgt de stad Antwerpen een beter zicht op de drukte in de winkelstraten, het effect van de solden, de maandelijkse winkelzondag, en diverse evenementen in de binnenstad. Na de uitstekende cijfers van 2017, hebben we 2018 alvast goed ingezet met dit succesvolle eerste wintersolden-weekend," zegt schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA).