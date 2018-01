Record sneuvelt: vuurwerk bekoort 97.000 mensen 02u31 0 Laenen Het vuurwerkspektakel lokte de grote massa. Antwerpen Het is kantje boord geweest, maar rukwinden hebben het grote nieuwjaarsvuurwerk niet kunnen verknallen. Liefst 97.000 toeschouwers kwamen naar de Scheldekaaien om op het nieuwe jaar te klinken. Een absoluut record.

Gaat het grote nieuwjaarsvuurwerk door of niet? Die vraag hield feestvierders uit Antwerpen en ver daarbuiten zondag de hele dag bezig. Rond middernacht werden immers forse rukwinden voorspeld, waardoor de veiligheid van de toeschouwers mogelijk niet gegarandeerd kon worden. Het stadsbestuur en de veiligheidsdiensten volgden de situatie de hele dag op de voet en namen rond half 5 een definitieve beslissing: het spektakel kon gewoon doorgaan.





"Eigenlijk is het de Schelde die het nieuwjaarsvuurwerk heeft gered", weet Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). "In Antwerpen wordt het vuurwerk vanop een ponton afgestoken, op een veilige afstand van het publiek. Die mogelijkheid hadden vele andere Vlaamse steden niet, vandaar de afgelastingen hier en daar. Bovendien zat in Antwerpen ook nog eens de windrichting juist. Dubbel geluk."





Het publiek liet zich duidelijk niet afschrikken door het slechte weer: in totaal kwamen 97.000 mensen naar de Scheldekaaien om van het spektakel te genieten, dat zijn er 12.000 meer dan vorig jaar én een absoluut record.





Onder vele aanwezigen: Almir (35) uit Borsbeek en zijn kinderen Rejhan (10), Hajdar (8) en Illy (5).





"We hebben het weerbericht de hele dag angstvallig in de gaten gehouden", vertelt papa Almir. "Toen we hoorden dat het spektakel zou doorgaan, zijn we meteen naar Antwerpen gekomen. Als kind ging ik ook altijd kijken, voor mij is het dus pure nostalgie. Ik vond dat mijn kinderen dit ook eens moesten meemaken. Voor een keer liggen ze wat later in bed, maar dat nemen we er graag bij."





Rukwinden hebben het eindejaarsvuurwerk dus niet kunnen verknallen. Toch mogen de feestvierders van geluk spreken: rond half 2 trokken enkele felle buien over de Scheldestad en werden er windstoten tot 70 km per uur gemeten. (BJS)





Laenen Het was koppen lopen aan de Scheldekaaien.

Laenen Star Wars-fans Rejhan (10), Hajdar (8) en Illy (5) genoten met volle teugen van het vuurwerk.

