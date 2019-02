Reconstructie dodelijke schietpartij Brederodestraat: “Dader herinnert zich executie niet” Patrick Lefelon HA

26 februari 2019

13u45 1 Antwerpen De reconstructie van de dodelijke schietpartij in de Brederodestraat in Antwerpen is afgelopen. De drie verdachten hebben hun versie van de feiten uiteengezet. Volgens advocaat Ergun Top zijn de daders al bezig met hun verdediging: “Van de executie in de tweede fase van de schietpartij herinneren zij zich niets meer.”

Bij de schietpartij van zaterdag 2 februari werden de neven Emre (28) en Ozan (21) Sogutlu neergeschoten door vader Mehmet Y. (60). Hij nam het op voor zijn zoon Nihat Y. die in de Brederodestraat een pittazaak uitbaat. De neven hadden net voordien de ramen van die zaak met een verkeersbord ingeklopt. Een voorbijganger die hulp wilde bieden, werd door vader Mehmet eveneens in het been geschoten. Emre overleefde de schoten niet. Zijn neef Ozan wel. Hij kreeg een kogel in de rug en zit voorlopig in een rolstoel omdat hij maar amper gevoel heeft in zijn benen. De familie hoopt dat hij geen blijvende verlamming overhoudt aan de schietpartij.

“Schermutseling”

De onderzoeksrechter liet vanochtend de drie verdachten om beurt hun versie van de feiten uiteenzetten. Eerst was vader Mehmet Y. (60) aan de beurt. Hij kwam die zaterdag op de twee neven Emre (28) en Ozan (21) Sogutlu toegelopen die net voordien de ramen van de pittazaak hadden ingegooid.



Volgens advocaten Johan Van Genechten en John Mees heeft Mehmet Y. correct de feiten overgedaan, zoals hij ze kort na zijn arrestatie aan de politie heeft bekend. Mehmet Y. beweerde dat hij de twee neven Sogutlu in de benen wou schieten. Advocaat Johan Van Genechten: “Na een eerste schot ontstond een schermutseling om het wapen en daarbij is een tweede schot afgegaan. Dat schot trof een slachtoffer in het oog. Dat was nooit de bedoeling van mijn cliënt.“

De tweede en derde verdachte, zoon Nihat Y. en zijn vrouw, mochten daarna hun versie van de feiten geven.

Advocaat Cedric Monheim: “Mijn cliënt en zijn vrouw waren niet betrokken bij de eerste fase van de schietpartij. Zij kwamen samen naar buiten als de slachtoffers op de grond lagen. Mijn cliënt geeft toe dat hij dan met een stok heeft geslagen. Zoals hij dat vanaf het begin van het onderzoek heeft verklaard.”

“Slachtoffers de schuld geven”

Aan de kant van de slachtoffers kijkt men heel anders naar de verklaringen van de daders. Eén van de slachtoffers, de voorbijganger die de twee neven hulp bood, was aanwezig bij de reconstructie.

Advocaat Ergun Top: “Mijn cliënt deed wat elke normale, moedige burger zou doen. Hij probeerde een stervende mens te helpen. Wat doen de daders? Die schieten een kogel in zijn been. Mijn cliënt wilde weten waarom ook hij onder vuur werd genomen. Daar hadden de verdachten geen antwoord op.”

“De verdachten zijn al volop bezig met hun verdediging. Zo kan Mehmet Y. zich niet herinneren waarom hij na een eerste salvo zijn wapen herlaadt, opnieuw naar de zwaargewonde slachtoffers toestapt en nog drie kogels afvuurt. Wat de daders vooral doen, is de slachtoffers de schuld geven voor de dodelijke schietpartij”, aldus nog meester Top.

Bekijk ook: