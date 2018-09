Rechtszaak over miljoenenverkoop OCMW-gronden aan Fernand Huts 05 september 2018

02u28 0 Antwerpen De rechtszaak over de miljoenenverkoop van OCMW-gronden aan havenbaron Fernand Huts begint vorm te krijgen. Bij een nietigverklaring dreigt een budgettaire kater voor het OCMW, dat het geld al investeerde in drie projecten.

Het proces draait rond de verkoop van 450 hectare landbouwgrond door het Gentse OCMW aan NV Bijloke, een bedrijf uit de portefeuille van Fernand Huts. Tegen die transactie van 17,5 miljoen euro rees er bij de landbouwers protest, omdat ze zich uitgesloten voelden. De OCMW had de grond namelijk enkel als geheel te koop gesteld, waardoor kleinere landbouwers niet konden meedingen naar afzonderlijke lappen grond. Enkel een grote investeerder, zoals het bedrijf van Huts, kon zo'n oppervlakte betalen.





Daar komt nog bij dat de grond relatief goedkoop verkocht werd. Enkele landbouwers trokken daarom naar de rechter, samen met het burgercollectief Goed Gestropt en grondrechtenactivist Raf Verbeke.





"De verkoopprijs lag op 39.000 euro per hectare. Terwijl grond in de buurt gemakkelijk het dubbele kost", zegt advocaat Nic Reynaert. "Dat is onrechtmatige staatssteun. Als we kunnen bewijzen dat er sprake is van in totaal 200.000 euro staatssteun, wordt de verkoop automatisch nietig verklaard."





Bij een nietigverklaring zou de OCMW van Gent de 17,5 miljoen euro moeten terugbetalen. Maar dat geld is ondertussen geïnvesteerd, onder meer in een woonzorgcentrum en assistentiewoningen. Bij een nietigverklaring dreigt dus een miljoenenput.





Op 11 december krijgen alle partijen de tijd om hun zaak te verdedigen. (OSG)