Rechtsaf door het rood met de fiets: is dat nu een goed of een slecht idee? Socialisten zetten druk op stadsbestuur philippe truyts

26 maart 2019

17u48 0 Antwerpen De Antwerpse districtsafdeling van sp.a wil dat fietsers rechtsaf door het rood mogen rijden. Tenminste toch waar verkeersexperten dat veilig vinden. De socialisten zetten die eis kracht bij met een actie woensdagochtend om 8 uur op het kruispunt Mechelsesteenweg-Hertoginstraat. Maar als het van Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) afhangt, kan het enkel als er een inbuigend fietspad is dat het licht vermijdt.

Brussel en Gent laten fietsers toe om op een aantal kruispunten rechtsaf te slaan bij rood licht. Sascha Luyckx, fractieleider van sp.a in de Antwerpse districtsraad, vindt het hoog tijd dat onze stad dat voorbeeld volgt. “Want nu verliezen fietsers aan comfort en tot één vijfde van hun reistijd. In acht gevallen op de tien staan verkeerslichten er enkel om het autoverkeer te regelen. Op de fietsers zijn ze niet van toepassing.”

Schepen Koen Kennis gaat niet mee in het verhaal. “We werken het principe ‘rechtsaf door het rood’ verder uit, maar dan wel enkel bij inbuigende fietspaden (waarbij het licht aan je linkerkant blijft, red.). Ik heb het moeilijk met het idee dat je kinderen gaat leren om dóór het rood te rijden. Verkeersveiligheid staat altijd voorop voor mij. Als er al ergens sprake is van rechtsaf door het rood, kan dat enkel in combinatie met inbuigende fietspaden.”

Wélke kruispunten in de stad in aanmerking komen, daarover kan de schepen nu niets kwijt. Het valt nog wel af te wachten of het hele college Kennis zal volgen. Sp.a zit immers mee in het stadsbestuur en is veel meer gewonnen voor soepelere regels voor fietsers.

Hoe denken districten?

Wij vroegen ons af hoe de schepenen voor Mobiliteit in een aantal districten over rechtsaf door het rood denken. Voor de goede orde: de districten zijn zelf niet bevoegd om de verkeerswetgeving aan te passen.

Ronduit afwijzend klinken Kristof Bossuyt in Wilrijk en Wendy Simons in Merksem. Voor beide N-VA-politici blijft een rood licht iets waarvoor je stopt. “Mensen toelaten om bij rood toch door te rijden, verhoogt de onveiligheid”, zegt Bossuyt. “Of ze moeten een nieuw verkeerslicht uitvinden.” Wendy Simons spreekt over een fout signaal. “Een vlotte doorstroming voor fietsers is belangrijk. Maar ik geef dan de voorkeur aan inbuigende fietspaden.”

Hun N-VA-collega’s Bruno De Saegher (Berchem), Tjerk Sekeris (Deurne) en Paul De Ranter (Hoboken) zijn een pak positiever. Sekeris gaat het verst: “Voer dat rechtsaf door het rood in waar het veilig kan. Ik schat dat de helft van de kruispunten met lichten in Deurne in aanmerking komt. Een voorbeeld is het kruispunt Jozef Verbovenlei-Boekenberglei.”

“Kies voor veiligheid”

Bruno De Saegher, die 7 à 8.000 kilometer per jaar fietst, beklemtoont dat hij een persoonlijke mening vertolkt, géén collegiale. “Rechtsaf door het rood voor fietsers is geen slecht idee. Alleen vraag ik me dan wel af of er niet vaker conflicten zullen komen tussen fietsers en voetgangers, als die op dat moment een tegengesteld licht hebben. Veiligheid blijft een hoofdzaak, ook als je even moet wachten. Zelf hou ik me altijd aan de regels.

In Borgerhout is districtsvoorzitter Marij Preneel (Groen) – niet verrassend - een enthousiast voorstander. “Er moet nog meer voor de fietsers worden gedaan. Zeker op gewestwegen hebben ze vaak samen groen met de auto’s. Het zou logischer zijn wanneer fietsers samen met voetgangers groen licht krijgen.”

Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) zit op de lijn van Koen Kennis, zo bleek al eerder.