Rechter weigert verzoek tot vrijlating van Masmeijer Patrick Lefelon

20 november 2018

De gewezen Nederlandse tv-ster Frank Masmeijer (57) wordt niet vrijgelaten uit de gevangenis in Antwerpen. Hij had daarvoor een verzoek ingediend maar de rechtbank heeft zijn verzoek afgewezen. Hij blijft dus in zijn “mensonterende” cel in de Antwerpse Begijnenstraat zitten. Masmeijer had zich twee weken geleden bij een Nederlandse rechter beklaagd over de erbarmelijke staat van de Belgische gevangenissen.

De flamboyante Nederlander is eerder veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van 467 kg cocaïne, ter waarde van 23 miljoen euro. Tegen die veroordeling ging hij in beroep. Dat proces is vorige vrijdag begonnen. De procureur vraagt dat de straffen voor Masmeijer en een dertigtal andere verdachten door de rechters in beroep worden bevestigd.

De advocaten van Masmeijer komen op 6 december aan het woord om hun verdediging te voeren. Frank Masmeijer beweert dat hij er is ingeluisd. Hij zou niet geweten hebben dat er een fortuin aan cocaïne tussen de lading bananen zat die hij in de Antwerpse haven ging ophalen.