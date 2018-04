Rechter weigert horecaverbod voor hooligans op te heffen 18 april 2018

02u47 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft gisteren 22 aanhangers van voetbalclub Antwerp naar de rechtbank verwezen voor de aanval op de supportersbussen van Beerschot-Wilrijk. Tegen één verdachte Y.B. waren er te weinig bewijzen. Voor hem vroeg het parket de buitenvervolgingstelling.

Verschillende verdachten kwamen gisteren naar de raadkamer om een versoepeling van hun voorwaarden te vragen. De hooligans kregen na hun arrestatie in oktober 2017 vijf voorwaarden opgelegd. Zij mogen niet meer in een perimeter van 5 km rond het Bosuil-stadion komen. Zij moeten zich van 3 uur voor tot 3 uur na een match van Antwerp thuis ter beschikking houden voor de politie. Op café of restaurant gaan is verboden. Zij moeten elk contact met Antwerp-supporters mijden.





Rellen

Enkele verdachten wilden met de zomer en het terrasweer in aantocht graag een opheffing van het horecaverbod. De rechter van de raadkamer wilde daarvan niet weten. De supportersrellen in Mortsel waren volgens hem net begonnen nadat een Antwerp-hooligan op café ruzie had gekregen met Beerschot-aanhangers. De raid op de bussen van Beerschot enkele dagen later was een vergelding voor die ruzie.





De 22 verdachten zullen dus tot aan hun proces moeten wachten voor zij weer eens op café kunnen gaan. Of het proces er nog voor de zomervakantie komt, lijkt onwaarschijnlijk. (PLA)