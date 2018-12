Rechter straft IT-specialist als kopstuk van drugsbende “Bedreigd en geslagen? Daar hebben uw drie vrouwen niets van gemerkt” Patrick Lefelon

10 december 2018

12u37 6

De 39-jarige IT-specialist Filip Maertens krijgt acht jaar cel en 42.000 euro boete omdat hij computersystemen van havenbedrijven heeft gehackt voor een Turkse drugsbende. Zijn uitleg dat de kopstukken hem bedreigden en mishandelden, gelooft de rechtbank niet. “U had tegelijkertijd een relatie met drie vrouwen, maar geen enkele vrouw heeft iets van uw kwetsuren gemerkt.”

Het gerechtelijke onderzoek ‘Ocean’s Thirteen’ begint in 2011 na een reeks diefstallen van containers met dure metalen. Wanneer in 2012 ook minder dure ladingen zoals broccoli ontvreemd worden, vermoeden de speurders dat er in de containers drugs verstopt zit.

Opvallend is dat de containers telkens met de juiste pincode werden afgehaald, wat erop wijst dat de computersystemen van de havenbedrijven worden gehackt. Bij bedrijven waar betere computerbeveiliging was, wordt in de kantoren ingebroken om hackingtoestellen te plaatsen.

Eind 2012 wordt de 19-koppige bende opgerold. Zij heeft minstens zes drugstrafieken georganiseerd, goed voor in totaal twee ton cocaïne en een ton heroïne. Wellicht zijn er nog trafieken geweest die de speurders niet op het spoor kwamen.

IT-specialist Filip Maertens uit Tielt komt al in 2010 in contact met de Turkse bendeleider Orhan Adibelli. De man vraagt hem een training in hackingtechnieken te geven. Maertens gaat erop in, in de hoop dat Adibelli zal investeren in zijn start up-bedrijfje Argus Labs.

Voorzitter cybersecurity

Adibelli maakt zijn intenties snel duidelijk. Maertens moet computernetwerken van havenbedrijven hacken. Waarom? Dat zegt Adibelli er niet bij maar de rechtbank is overtuigd dat Maertens goed beseft waar hij mee bezig is.

De rechters: “Maertens was als voorzitter van de afdeling cybersecurity bij ECSA (beroepsorganisatie voor mensen uit de beveiligingswereld) goed geplaatst om de veiligheidsrisico’s van de havenbedrijven en hun zwakke plekken in te schatten.

Ook de uitleg van Maertens dat hij werd bedreigd en een stevig pak slaag kreeg van kopstuk Adibelli, is ongeloofwaardig. De rechters baseren zich daarvoor op de getuigenissen van de vrouwen van Maertens. Hij had er op een gegeven moment drie tegelijk maar zij merkten niets van die kwetsuren.

Nog een argument voor de rechters dat Maertens een leidende rol speelde in de drugsbende, is de manier waarop hij zijn vrouw inschakelt. Kopstuk Adibelli wordt bij een observatie van een drugscontainer in de haven gecontroleerd door de politie en is dus verbrand. Maertens stuurt dan zijn eigen vriendin Dorien C., die ook privé-detective is, met een geleende auto erop uit om de observatie van de drugscontainer verder te zetten.

Zwaar gestraft

Het verdict voor IT-specialist Filip Maertens is bikkelhard: acht jaar cel en een boete van 42.000 euro. Zijn twee jeugdvrienden die door Maertens werden ingeschakeld, krijgen elk drie jaar cel en 18.000 euro.

De échte kopstukken van de bende, de Turken Orhan Adibelli en zijn rechterhand Ahmet Okul krijgen respectievelijk een celstraf van 15 en 13 jaar. Ze moeten ook een boete van respectievelijk 90.000 en 78.000 euro betalen. Beide mannen zijn gevlucht naar Turkije.

De rechter verklaarde voor Adibelli een wederrechtelijk vermogen van 4,1 miljoen euro verbeurd. In de woning van Adibelli in Nederland vonden de speurders destijds al 1,2 miljoen euro cash. Voor Ahmet Okul is 831.000 euro verbeurd verklaard.