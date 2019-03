Rechter pluimt ‘Bende van Linkeroever’: criminelen moeten 1,1 miljoen euro drugsgeld terugbetalen

Twee kopstukken krijgen 6 en 4 jaar cel voor de grootschalige handel van cannabis en hasj BJS

14 maart 2019

11u33 3 Antwerpen De Antwerpse strafrechter heeft vanmorgen de beruchte ‘Bende van Linkeroever’ gepluimd. Twintig criminelen, die op grote schaal cannabis en hasj verhandelden, moeten in totaal 1,1 miljoen euro aan opbrengsten terugbetalen. Ook een Mercedes, een BMW X3 én een jetski zijn verbeurdverklaard. De twee kopstukken kregen 6 en 4 jaar cel.

De drugsbende kwam op 1 juli 2016 in het vizier van de politie. Betrapte drugsklanten zeiden dat ze bij de ‘Fransman’ gekocht hadden, waarna het onderzoek de codenaam ‘The French Connection’ kreeg, naar de misdaadfilm uit 1971 met acteur Gene Hackman. Er volgden observaties en urenlang werden telefoongesprekken afgeluisterd.

De Bende van Linkeroever bleek uitermate op haar hoede: het strafdossier staat bol van gesprekken in codetaal. Zo is er bijvoorbeeld de conversatie tussen een bendelid en kopstuk Tarik A.H. over een net binnengelopen bestelling hasj of cannabis. “Een klant wil anderhalve broek”, zegt de handlanger. Tarik antwoordt: “Hij moet die broek van vorige keer nog betalen. Geef hem een broek en een kwart.”

Uiteraard hadden de bendeleden ook aandacht voor de politie. Jonge gasten uit de wijk werden op de uitkijk gezet en moeten de runners onmiddellijk bellen als er ‘hondjes’ (agenten, red.) in de buurt zijn. “Ge kunt beter stoppen en straks terugkomen. Er is een hondje op de fiets.”

Volgens het Antwerpse gerecht werd de organisatie geleid door Tarik en zijn rechterhand Samir B.H. Ze hadden twee uitvalbasissen in de Carel van Manderstraat en in de Willem Elsschotstraat op Linkeroever. Daarnaast hadden ze in een ondergrondse parking nog een auto staan, waarin ze hun voorraad hasj en marihuana bewaarden, die ze in Nederland en Marokko gingen halen.

De dealers hadden het park en de parking aan de Willem Elsschotstraat als werkterrein. “Die zone werd door de organisatie geclaimd. Er werden bewakers ingezet om de kopers te beschermen en om andere dealers op afstand te houden. Er stond ook altijd iemand op uitkijk voor de politie”, zei de procureur op het proces.

De dealers kregen targets die dagelijks gehaald moesten worden. In de afgeluisterde gesprekken is te horen hoe de kopstukken bij hen informeerden naar “hoe laat” het de vorige dag was geworden. Als de verkoper “vier uur” antwoordde, had hij 4.000 euro binnengerijfd. “Vijf uur” was 5.000 euro, etc. In november 2016 volgden negentien huiszoekingen en werd de bende opgerold.

De Antwerpse strafrechter sprak vanmorgen tegen kopstukken Tarik A.H. en Samir B.H. respectievelijk 6 en 4 jaar cel en 16.000 euro boete uit. Achttien andere beklaagden - voornamelijk handlangers en dealers - kregen celstraffen tussen 40 maanden en één jaar. Twee mannen gaan vrijuit wegens gebrek aan bewijs.

De rechter verklaarde vanmorgen ook nog een duizelingwekkende 1,1 miljoen euro aan drugsopbrengsten verbeurd, net als een vijftal voertuigen (onder meer een Mercedes en een BMW X3) én een jetski.