Rechter pakt nationaliteit af van terreurimam Redactie

12 november 2018

18u00 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de voormalige imam Yussuf El Gbouri (28) uit Berchem veroordeeld tot acht jaar cel en 8.000 euro boete voor deelname aan de activiteiten van terreurgroep Islamitische Staat (IS). De rechtbank ontneemt hem ook zijn Belgische nationaliteit. Drie medebeklaagden kregen vijf jaar cel en 8.000 euro boete, en ook zij verliezen hun Belgische nationaliteit. De vier werden bij verstek veroordeeld.

Yussuf El Gbouri was sinds februari 2015 actief als imam in moskee El Mohsinien in Berchem. In september 2015 nam hij ontslag en vertrok hij samen met Abdellah El Hajjioui (24) en Hicham Makouh (26) naar strijdgebied in Syrië en/of Irak. Een maand later volgde ook Soufiane Makouh (25), de broer van Hicham. Ze sloten er zich aan bij Islamitische Staat onder de roepnamen “Abou Oussamah Baljiki”, “Abu-Usamah al-Baljiki”, “Abu Umar Al Baljiki” en “Abu-Zayd al-Baljiki”.

Hun namen staan op een ledenlijst van IS. Die van Soufiane M. prijkt bovendien ook op een IS-lijst met 172 kandidaat-zelfmoordplegers. Yussuf El Gbouri ronselde vanuit het kalifaat jongeren om zich bij de gewapende strijd aan te sluiten. Eind vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Mechelen hem daarvoor tot tien jaar cel. Hij had eerder ook al een gevangenisstraf van achttien maanden opgelopen voor een diefstal met braak.

De rechtbank hield bij de strafbepaling rekening met zijn strafblad én met zijn functie als imam. “Er rustte op hem een grote verantwoordelijkheid. Hij gebruikte zijn religieuze positie echter niet om bij te dragen tot een vreedzame samenleving, maar sloot zich aan bij een religieus geïnspireerde terroristische groep en nam de drie andere beklaagden in zijn kielzog mee.”

De rechtbank veroordeelde Yussuf El Gbouri tot acht jaar cel. Abdellah El Hajjioui, Hicham Makouh en Soufiane Makouh kregen ieder vijf jaar cel. De beklaagden verliezen ook hun Belgische nationaliteit en hebben nu enkel nog de Marokkaanse om op terug te vallen. Ze lieten alle vier verstek gaan. Vermoed wordt dat ze nog altijd in strijdgebied zitten of intussen overleden zijn.