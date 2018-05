Rechter legt bouw parking Zuiderdokken stil 23 mei 2018

De bouw van de ondergrondse parking Steendok op de Gedempte Zuiderdokken ligt stil. Deze beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen komt er na een klacht van twee buurtbewoners in de Verviersstraat. Zij willen daar géén uitgang van de parking.





Met 'Dok Zuid' wil de stad de Zuiderdokken omvormen tot een groot park. Dan gaan 2.000 bovengrondse parkeerplaatsen verloren. Dat wordt gecompenseerd met twee ondergrondse parkings. Twee buurtbewoners zien het niet zitten dat de auto's via de smalle Verviersstraat de parking moeten uitrijden. Ze willen elders een tweede uitgang.





Bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA) is ontgoocheld: "Ik betreur dat een paar burgers een project met zoveel maatschappelijke waarde voor de buurt, de horeca en de stad kunnen stilleggen. Kan men de privébelangen niet even opzijschuiven?"





Morgen, donderdag, doet de Raad voor Vergunningsbetwistingen een definitieve uitspraak. "Dan zullen we zien of we procedureel nog iets kunnen doen, of we met die mensen gaan praten", reageert Kennis. UNIZO Antwerpen-Stad is boos. "Ongehoord dat enkele omwonenden na veel inspraak een buurt gijzelen en met het inkomen van ondernemers spelen."





Er loopt nóg een procedure tegen de parking. Een van de drie klagers, Inge De Bisschop, beklemtoont dat zij niet tégen een park is en ook geen werken wil laten stilleggen. "Maar de bouwvergunning voor die twee parkings is onwettig. Laat wat er hier gebeurt geen precedent zijn voor héél Vlaanderen."





