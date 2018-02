Rechter geeft agenten volle steun HARDHANDIGE ARRESTATIE BIJ NEERSLAAN CAFÉRUZIE PERFECT LEGAAL PATRICK LEFELON

10 februari 2018

02u29 0 Antwerpen Vier agenten van de Antwerpse lokale politie zijn gisteren vrijgesproken voor de hardhandige arrestatie van enkele Turkse cafégasten. De rechter waarschuwt in een gedetailleerd vonnis iedereen die denkt zich te mogen verzetten tegen de politie. "Het wettelijk gezag moet aanvaard worden. Anders is het einde zoek."

De caféruzie van 2 augustus 2014 in het café Ceko66 in de Van Kerckhovenstraat in Antwerpen zorgde destijds voor heel wat ophef toen een gsm-filmpje op sociale media werd verspreid. Zo kon iedereen zien dat een zestal agenten slaags raakten met de Turkse broers Skender en Kasim T., en hun vader Rasim T. Rasim T. was eerder die avond stomdronken uit het café gezet en had daarbij klappen gekregen. Wat later kwam Rasim T., gesteund door zijn zonen Skender en Kasim, verhaal halen bij de cafébaas. Eén van de zonen had een tafelpoot als wapen meegebracht.





Enkele politieploegen kwamen ter plaatse en hadden heel wat moeite om eerst vader T., en daarna ook de twee zonen te arresteren. De agenten gebruikten pepperspray, deelden klappen uit met de matrak en verkochten enkele vuistslagen en trappen.





Onvolledige video

De procureur vond dat zowel de familie T. als de agenten buitensporig gewelddadig waren geweest. Voor de Turkse broers - vader Rasim is ondertussen overleden - vroeg hij celstraffan van 6 en 8 maanden. Voor vier van de zes agenten vorderde hij 4 maanden met uitstel.





De rechtbank veroordeelde de Turkse broers vrijdagmorgen tot 8 maanden celstraf. De strafeis tegen de agenten werd volledig van tafel geveegd. Zij worden vrijgesproken.





In het vonnis stelt de rechter dat het gsm-filmpje slechts de climax van de caféruzie weergeeft. "Het filmpje toont niet hoe de agenten eerst de verdachten waarschuwen, dan pepperspray gebruiken, dan de wapenstok hanteren en uiteindelijk moeten slaan en trappen om hun wettelijk doel, zijnde de arrestatie van de drie leden van familie T., te bereiken."





Houdgreep

"Opvallend daarbij is het verschil van gebruikt geweld tegen de twee zonen. Bij de arrestatie van Kasim T. neemt een agent één arm in een houdgreep en gebruikt verder geen geweld omdat Kasim T. zich niet verzet. Bij de arrestatie van Skender T. komt meer geweld te pas. Hij rukt zich los, klampt zich vast aan een tafelpoot en haalt uit naar de agenten. Dat verklaart waarom de agenten meer geweld nodig hadden om hem in de boeien te slaan." Advocaat Walter Damen, die de agenten verdedigde, is tevreden met het juridisch sterk onderbouwde vonnis. "Er wordt in detail uitgelegd hoe rationeel de agenten te werk zijn gegaan en hoe zij het geweld tijdens hun tussenkomst geleidelijk hebben opgebouwd. Die opbouw is helemaal in lijn met de wet op het politieambt." Ook korpschef Serge Muyters van de Antwerpse politie is zeer tevreden met de vrijspraak van zijn vier agenten. "Ik heb altijd het volste vertrouwen gehad in de rechtbank. Ik ben tevreden voor mijn medewerkers dat het incident nu met deze vrijspraak kan worden afgesloten."