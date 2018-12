Rechter: “Boerkiniverbod is géén discriminatie” Rechtbank geeft stad Antwerpen gelijk

BJS

19 december 2018

15u25 7

Het boerkiniverbod in een stedelijk zwembad is géén discriminatie. Dat zegt een Antwerpse rechter, die de claim van twee moslimmeisjes naar de prullenmand verwijst. “Een boerkini kan de veiligheid en de hygiëne in een zwembad in gedrang brengen.”

De feiten dateren van 22 februari 2017. Twee moslimmeisjes (die later tegen de stad zouden procederen, red.) en drie andere vrienden boden zich die dag aan in het zwembad aan de Plantin en Moretuslei in Antwerpen. Nadat ze de ticketjes hadden gekocht, vroegen ze of bedekkende kledij (een lange broek en een tuniek met lange mouwen) was toegestaan. De loketbediende knikte van ‘nee’ en betaalde de ticketjes terug.

Een van de moslimmeisjes stuurde vervolgens een boze mail naar het zwembad. Ze schreef dat ze “om religieuze redenen enkel met een bedekkend zwempak kan zwemmen”.

De zwembadmanager verwees in zijn antwoord naar een artikel uit de politiecodex dat stelt dat “baders aangepaste kledij horen te dragen”. “Voor dames/meisjes is dat een badpak of bikini. Deze regel is bedoeld om de veiligheid, orde en hygiëne in de stedelijke sportaccommodaties te waarborgen’, zo staat geschreven.

“Discriminatie”, vonden de twee moslimmeisjes en ze sleepten de stad Antwerpen voor de rechtbank op basis van inbreuken op het gelijke kansendecreet. Nu, bijna twee jaar later, worden ze in het ongelijk gesteld: de eis om het boerkiniverbod in te trekken is ongegrond verklaard. De twee draaien ook op voor de gerechtskosten, 1.440 euro.

In het vonnis oordeelt de rechtbank dat een ‘boerkini’ de veiligheid of hygiëne in het zwembad mogelijk in gedrang kan brengen. “De kledijvoorschriften zijn een onderdeel van de maatregelen om goede hygiënische omstandigheden te creëren”, luidt het. “Aangepaste kledij – aansluitend, proper en uit aangepaste stof – is noodzakelijk om vervuiling tegen te gaan en controle te kunnen houden op het naleven van de hygiënische voorschriften. De ‘tuniek’ is niet aansluitend én verhult het lichaam zodat er geen visuele controle mogelijk is van hetgeen eronder wordt gedragen. Bovendien kan niet-aansluitende kledij als onveilig gezien worden, omdat ze aan obstakels kan blijven vasthaken en het werk van redders bemoeilijkt.”

Het kledijvoorschrift van het zwembad is volgens de Antwerpse rechter dan ook “passend en noodzakelijk” en zorgde er niet voor dat de vrouwen in kwestie werden gediscrimineerd.

Antwerps schepen voor Diversiteit en Inburgering Fons Duchateau (N-VA), die zich in het verleden altijd een groot voorstander van het boerkiniverbod heeft getoond, haalt met de uitkomst van de rechtszaak zijn slag thuis. Voorlopig althans, want er is beroep mogelijk.

Toch wenst Duchateau niet te reageren op het vonnis. Wellicht omdat N-VA momenteel onderhandelingen met Open Vld en sp.a voor een nieuw stadsbestuur voert. Rond levensbeschouwelijke thema’s is er vooral tussen N-VA en sp.a een grote breuklijn die moet overwonnen worden.

In Gent werd in een soortgelijke procedure, waar een van de moslimmeisjes eveneens bij betrokken was, het boerkiniverbod in twee zwembaden wél vernietigd. Toen klonk het dat boerkini’s géén probleem waren voor veiligheid of hygiëne, op basis van een advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid.