Rechtbank vraagt zélf vrijspraak Dolor-boegbeeld 08 mei 2018

02u49 0 Antwerpen Hendrik Boonen (65) moest maandag voor de rechtbank verschijnen omdat vijf vroegere leden van zijn belangenvereniging Dolor hem beschuldigen van oplichting. Uit onderzoek is echter gebleken dat Boonen niet op commercieel en persoonlijk gewin uit was. Het openbaar ministerie vorderde de vrijspraak.

Dolor verdedigde de voorbije jaren de belangen van slachtoffers van Lernout & Hauspie, Fortis, Dexia, Arco en de failliete verzekeringsmakelaar Spaar Select. In dat dossier stond Dolor meer dan 400 gedupeerden bij. Vijf onder hen dienden in 2014 klacht in tegen Boonen. Ze verweten hem dat hij te weinig had gedaan voor de 25 euro jaarlijks lidgeld.





Belangenvereniging

Advocaat Sven De Baere stelde ook dat Boonen de gedupeerden aanraadde om via zijn eigen verzekeringskantoor een herfinanciering af te sluiten. Die moest de verliezen van Spaar Select opvangen. "Hij probeerde dus munt te slaan uit de belangenvereniging."





Verder zou Boonen 37.000 euro van Dolor hebben gebruikt voor zijn eigen bedrijf én voor privé-uitgaven. Volgens de procureur is er niets in de boekhouding wat de bewering van de burgerlijke partij kan staven. Het klantenbestand van Dolor werd ook niet systematisch misbruikt om klanten te ronselen voor Boonens verzekeringsactiviteiten. Zijn advocaat Ronny Baudewyn wees er ook nog op dat zijn cliënt en Dolor nu in de touwen hangen door de profileringsdrang van de burgerlijke partijen.





De rechter velt een vonnis op 4 juni. (PHT)