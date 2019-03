Recensie Walvis Annelin Marien

21 maart 2019

13u53 0 Antwerpen Op een zaterdag rond 11 uur stappen een vriendin en ik binnen in Walvis. Wij waren duidelijk niet de enigen met het idee om te gaan brunchen in de hippe lunch-ontbijtbar in Zurenborg, want de zaak zit goed vol. En als ons eigen bord er zo goed zal uitzien als de bordjes die op de andere tafels staan, hebben wij er al veel zin in.

We nemen een tafeltje helemaal achterin, en bestellen bij de ober, die het redelijk druk heeft, een thee en een vers fruitsap. De ontbijt- en lunchkaart is niet heel uitgebreid, maar toch is het moeilijk kiezen: alles klinkt heel lekker, en het zijn gerechtjes waar je nieuwsgierig van wordt. Geen basic lunchmenu dus, maar onder andere Vietnamese broodjes, taco terriyaki of een pulled pork sandwich.

Mijn vriendin bestelt de eggs benedict (€13,5), een traditioneel Amerikaans ontbijt. Hier wordt dat geserveerd met brood, een gepocheerd eitje en een hollandaisesais. Ik kies voor flatbread met geitenkaascrème en pompoen (€13). Onze borden zien er prachtig uit: wie instaat voor het dresseren van de gerechten, heeft duidelijk oog voor detail. Mijn flatbread is een soort lunchpizza, en de smaken van pompoen en verse kruiden passen heel goed samen. Eén opmerking: er had van mij misschien nog iets meer geitenkaas op mogen zitten. Ook de eggs benedict zien er zeer smakelijk uit. De eieren zijn perfect gepocheerd, het is een rijkelijke portie, en er zit volgens mijn vriendin een heel lekker slaatje bij. Wat betreft de prijs-kwaliteitverhouding zijn wij dus heel tevreden over onze lunch.

Als afsluiter vraag ik nog een stukje taart, dat vers uit de toog komt. Het is een appelcrumble met pecannoten, die een beetje gecarameliseerd zijn. Ook niets op aan te merken. We babbelen nog een tijdje verder in de gezellige lunchbar, ik ben blij dat mijn vriendin me hier mee naartoe heeft genomen. Er staat weer een extra lunchbar op mijn lijstje met aanraders, dus mij zullen ze hier waarschijnlijk nog wel eens terugzien.

Contactgegevens

Walvisstraat 1, 2018 Antwerpen.

Tel: 03/289.3322

walvis.antwerpen@gmail.com

Openingsuren:

Op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag open van 10u tot 19u30, gesloten op woensdag en zondag

Prijzen

Ontbijt: €3 - €12,5

Lunch: €6 - €15

Scores

Eten: 7,5/10

Comfort: 7/10

Bediening: 7,5/10