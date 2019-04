Recensie Satay: streetfood op een stokje Annelin Marien

03 april 2019

10u00 0 Antwerpen Binnengekomen in Satay, wanen we ons meteen in een Aziatische streetfood-bar: rieten accenten, Aziatische kranten aan de muur, veel planten en kleine houten menukaartjes katapulteren ons recht naar het verre Oosten. Chef Christophe heeft maandenlang gereisd in Zuid-Oost-Azië. Zijn interesse voor de Aziatische keuken groeide meer en meer, en zo ook zijn ervaring door in lokale restaurants te werken. Nu heeft hij zijn eigen restaurant, in Antwerpen, waar je even kan wegdromen naar Oosterse oorden.

Het concept van Satay (uitgesproken als ‘sateej’) hoor je al in de naam: (bijna) alles wordt hier op een stokje geserveerd. Als voorgerecht nemen we mini-loempia’s en een selectie mini-‘satays’. Die zijn enorm origineel gepresenteerd, en alles ziet er gewoon heel mooi uit. We krijgen een kwarteleitje, een loempia met kip, een gehaktballetje, een visballetje en een champignon in spek, allemaal op een stokje. Ook de loempia’s zien eruit om op te eten: door het doorzichtige deeg zie je alle ingrediënten mooi zitten. Alles is duidelijk vers en zelfgemaakt, en we eten ons voorgerecht met plezier op.

Als hoofdgerecht kan je kiezen tussen zes verschillende satays. Ik ga voor de citrus duck (gemarineerde eendenborst) en mijn vriend kiest gegrilde halloumi. We krijgen er een salade bij, en de keuze tussen noedels, extra salade of brood. We kiezen beide noedels. De salade is heel smaakvol, en ook over de noedels valt niets slechts te zeggen. De eend en de halloumi zijn trouwens ook uitstekend: beide zijn zeer mals en de eend is lekker gemarineerd.

Als nagerecht nemen we allebei een zelfgemaakte (!) limoncello, en, alle gekheid op een stokje: zelfs het dessert is een saté. We krijgen een spectaculair brandend bord met marshmallows waarmee we een ‘smore’ kunnen maken: als de marshmallow zacht is, stop je hem tussen een koekje (met choco en banaan), en zo krijg je een smore. Ook dit heeft weer een Aziatische touch door het koekje met kokossmaak, en enkel voor dit dessert zou ik al terugkomen (al was de rest van het eten ook zeer goed). Satay is echt aan te raden voor wie snel, of iets minder snel, lekker en vrij goedkoop Aziatisch wil eten, wij komen hier (zeker voor het desssert) nog eens terug!

Contactgegevens:

Wijngaardbrug 8, 2000 Antwerpen

+32 3 435 87 90

Openingsuren:

Elke dag van 12 tot 15 uur en van 18 tot 21 uur (vrijdag en zaterdag tot 22 uur), maandag en zondag gesloten.

Prijzen:

Voorgerecht: €6 - €12

Hoofdgerecht: €11 - €17

Dessert: €4 - €8

Scores:

Eten: 8/10

Bediening: 7,5/10

Comfort: 7,5/10