Recensie: Mister Spaghetti in Antwerpen

18 december 2018

15u16 0

In het hartje van Antwerpen, vind je het restaurant Mister Spaghetti. Het restaurant is nog maar enkele maanden open in Antwerpen, maar toch weten de uitbaters en het personeel al heel goed wat de klanten willen.

Na een fijne wandeling op de kerstmarkt, besluiten we om een zijstraatje in te gaan. Op de Suikerrui slaan we de Kaasstraat in waar we Mister Spaghetti treffen.

Om 18 uur komen we aan in het restaurant. Het eerste dat me opvalt is het hippe maar toch niet overdreven interieur. De uitbaters hebben duidelijk gedacht aan kleine details die het restaurant meteen upgraden. Zo heeft elke houten tafel een brandmerk met het logo van Mister Spaghetti en vind je overal leuke spaghetti-anekdotes. Het restaurant is rustig, maar daar komt snel verandering in.

Aan tafel worden we vriendschappelijk, maar toch beleefd begroet door het personeel. Hierdoor wordt de sfeer meteen huiselijker. Het menu is uitgebreid en houdt rekening met allerlei zaken. Of je nu veganistisch leeft of glutenintolerant bent, Mister Spaghetti denkt aan alles. Het handige aan het menu is dat je bij de meeste gerechten ook een formaat kan kiezen. Ik kies uiteindelijk voor een kleine portie spaghetti bolognese met kippengehakt oftewel een Mister B.A. Chicken (11 euro). Dat is een licht pittige spaghetti met tomatensaus, groenten en uiteraard kippengehakt.

Nadien vroeg de serveerder wat voor spaghetti ik had gewenst. Ik bladerde dwaas door het menu, want je kon inderdaad nog kiezen uit vijf soorten spaghetti: regular, capellini, spelt, volkoren of glutenvrij. Ik heb gekozen voor een regular, wat op het menu wordt beschreven als “voor de eeuwige twijfelaar”. In het menu vind je trouwens ook heel wat grappige opmerkingen.

Zo’n 10 minuten later, kregen we ons eten al voorgeschoteld. Onze borden spaghetti werden vergezeld met een kommetje geraspte emmental en een blokje parmezaan met een mini rasp. Alweer een leuk detail van het restaurant. De spaghetti was al dente gekookt, lekker afgekruid en zeker niet te pikant. Omdat ik wel houd van pikant, besluit ik om één van de drie oliën die op tafel staan, toe te voegen: de spicy oil. Je zou denken dat spaghetti maar spaghetti is, maar dat was niet zo. Mister Spaghetti is duidelijk een specialist is in spaghetti (en sauzen) maken.

Na het eten werd de tafel snel weer afgeruimd en kozen we nog een dessertje. Aangezien het winter is, leek een warme chocomelk met stukjes Maltesers (4,5 euro) en een Chocolate Volcano (8 euro), een warm chocoladegebak met smeltende chocolade en ijs ons een topidee. En dat was het ook. Het dessert was echt verrukkelijk. Om één ding had ik wel spijt en dat is de extra vanille die ik vroeg bij mijn chocomelk. Dat was namelijk toch een beetje te zoet en raad ik niet meteen aan.

Mister Spaghetti weet duidelijk wat klanten graag eten.

Onze score:

Eten - 9/10

Bediening - 9/10

Comfort – 8/10

Prijzen:

Voorgerecht: 5 euro - 11 euro

Hoofdgerecht: 9 euro - 20 euro

Nagerecht: 3 euro - 8,5 euro

Praktisch:

Mister Spaghetti Antwerpen

Kaasstraat 3-5

2000 Antwerpen

+32 3 435 84 64

hello-antwerpen@mister-spaghetti.be

Maandag en dinsdag: Gesloten

Woensdag: 11u30 – 14u & 18u – 22u

Donderdag: 11u30 – 14u & 18u – 22u

Vrijdag: 11u30 – 14u & 18u – 22u

Zaterdag: 11u30 – 14u & 18u – 22u

Zondag: 11u30 – 14u & 18u – 22u

In Aalst, Roeselare, Sint-Truiden en Brugge vind je ook een Mister Spaghetti.