Recensie: HART in Antwerpen SEOM

08 januari 2019

08u00 0 Antwerpen Om even te ontsnappen aan de stadsdrukte, moet je naar HART in Antwerpen. In het centrum kan je rustig ontbijten, lunchen en brunchen, de hele dag door.

HART serveert lekker eten en drinken (dranken) die ook nog eens goed zijn voor je lichaam. Dat laat de zaak ook meteen uitschijnen als ik het menu doorneem: lekker en gezond, dat is het eerste wat in me opkomt.

Het handige is dat je een hele dag door, alles kan bestellen wat op de kaart staat. Ik kom aan om 12 uur, maar ga toch kijken wat er staat bij ontbijt. Mijn ogen vallen meteen op het eerste in de rij: pannenkoeken met blauwe bessen en ahornsiroop. Om te drinken, neem ik een glaasje vers pompelmoessap. Mijn vriendin gaat toch voor een echte lunch en kiest voor seizoensgroenten uit de oven.

De zaak was zeker niet helemaal volzet, maar toch ging de bediening vrij traag. Het duurde wel even voor we onze borden kregen. Eens we ons eten voorgeschoteld kregen, waren we zeker tevreden. De pannenkoeken waren perfect gebakken en rijkelijk doordrenkt met de siroop. De afwerking en presentatie waren niet noemenswaardig en vrij sober.

Ik heb ook mogen proeven van het gerecht van mijn vriendin. Ook al had ik geen zin in lunch, toch weet ik wat ik de volgende keer ga bestellen. De groenten waren heerlijk en vooral erg goed afgekruid. Zeker een aanrader!

Onze score

Eten: 8/10

Bediening: 6/10

Comfort: 8/10

Antwerpen Praktisch:

Ontbijt/brunch: 10 euro – 14 euro

Lunch: 7 euro – 16 euro

Snack/zoet: 4 euro – 10 euro

Locatie en uren:

Minderbroedersrui 34, 2000 Antwerpen

Maandag, donderdag en vrijdag: van 8 uur tot 17 uur

Zaterdag en zondag: van 9 uur tot 17 uur

Dinsdag en woensdag: gesloten