Recensie: Bistrot L’îlot Anvers is een verborgen parel met eenvoudige keuken **** Redactie

06 november 2018

18u55 0 Antwerpen Gault&Millau nam het kleine restaurantje Bistrot L’Îlot Anvers voor de eerste keer op in de nieuwe culinaire gids. Reden genoeg om zelf eens te gaan proeven. En ja, wie zijn wij om de kenners tegen te spreken?

Bistrot L’îlot Anvers is een klein restaurantje op het Eilandje. Als je niet oplet, loop je er zo voorbij en mis je een verborgen parel. Zonde. De recensenten van Gault&Millau beoordeelden de keuken van chef-kok Sander De Saegher met een mooie 13 op 20. En dat met “eenvoudige en persoonlijke gerechten” zoals op de website staat te lezen.

Nieuwsgierig? Wij alvast wel en daarom trokken we richting de Kribbestraat om die eenvoudige maar verfijnde keuken eens te proeven. Wanneer je Bistrot L’îlot Anvers binnenstapt, lijkt het wel alsof je een moderne huiskamer aantreft. Het interieur heeft een industrieel kantje en ademt gezelligheid uit. De (kleine) open keuken zorgt ervoor dat de aangename geur van bereide ingrediënten je smaakpapillen al triggeren. En dan hebben we de menukaart nog niet eens gezien.

Warme brood

De kaart is eerder beperkt. Met vier aperitiefhapjes, negen gerechten en twee desserts. Al mag je het versgebakken en nog warme brood niet vergeten dat je meteen aangeboden krijgt. Wanneer de serveerster ons uitlegt dat men volgens het concept van foodsharing werkt, kiezen we voor de Portobello ravioli met salie boter (12 euro), de gerookte zalm met zure room, radijs, dille en rode ui, een aardappelpuree met artisjok (13), skordalia en krokant gebakken Breydel-spek (13 euro) en gegrilde jonge paksoi met soja en sesam (8). Welke combinaties je krijgt, daar gaat Sander over. “Hij combineert de gerechtjes die goed samengaan,” legt de serveerster uit.

Als eerste krijgen we de ravioli met de gerookte zalm. Mijn collega en ik zijn het er meteen over eens dat de ravioli een schot in de roos is. Het heerlijke botersausje zorgt ervoor dat de (huisgemaakte) pasta niet droog is, maar ook niet de smaak van de ravioli gaat overheersen. De sliertjes geraspte kaas maken het compleet. Ook de gerookte zalm mag er best zijn. Fris maar de ravioli wint.

Daarna krijgen we het gebakken Breydel-spek en de gegrilde artisjok. Meteen is duidelijk wat chef Sander bedoelt met ‘eenvoudige keuken’. Als je wil, kan je het een stoemp met spek noemen en daar is helemaal niks mis mee. Alleen proef je meteen dat dit niveau zoveel hoger is dan de artisjokpuree die de bomma klaarmaakt op een koude winteravond. Smeuïg, smaakvol en de stukjes gebakken spek geven het geheel een zoutige toets. Bovendien past het gegrilde paksoi er perfect bij en is het sojasausje overheerlijk.

Wie denkt niet voldoende te hebben, kan in principe bijbestellen, maar vier gerechtjes voor twee personen was voor ons meer dan voldoende. Zeker als je ook nog een dessert neemt. Ik ging voor de brownie met een laagje caramel, mijn collega voor het kaasplankje. Opnieuw: geslaagd.

Bistrot L’îlot Anvers is een restaurant dat je voor elke gelegenheid kan bezoeken. Zowel de bediening, als het interieur, als de toegankelijkheid laten dat toe.

Onze score: Eten: 9/10 - bediening: 9/10 - comfort: 8/10

Open van dinsdag tot en met zaterdag

12 - 14.30 uur / 18 - 22 uur

Zondag en maandag gesloten

Kribbestraat 15

2000 Antwerpen

+323 434 41 33